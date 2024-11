Kolejna nominacja Donalda Trumpa. Zapowiadał „Amerykę tylko dla Amerykanów”

Wybieramy się na ten marsz z jedną intencją: chcemy, by obóz patriotyczny był zjednoczony, by szedł razem nie tylko w tym marszu, ale także szedł razem w przedsięwzięciach politycznych, które są potrzebne po to, by zmienić obecny stan Polski - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w okolicznościowym przemówieniu z okazji Narodowego Święt6a Niepodległości.