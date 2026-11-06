Jay Rockefeller
Jay Rockefeller nie żyje
„WaPo” uzyskało informację od rodziny zmarłego. Nie podano przyczyny zgonu.
Jay Rockefeller był prawnukiem magnata naftowego Johna D. Rockefellera i potomkiem rodziny, która utworzyła dynastię polityczną, do której należał również jego wuj, gubernator Nowego Jorku Nelson Rockefeller.
Był wieloletnim członkiem Partii Demokratycznej. Od 1977 do 1985 r. był gubernatorem Wirginii Zachodniej. Później był przedstawicielem tego stanu w Senacie.
Po objęciu urzędu publicznego działał na rzecz zwiększenia dostępu do opieki zdrowotnej, walki z ubóstwem, zapewnienia świadczeń zdrowotnych górnikom wydobywającym węgiel i pomocy weteranom. Jako senator odegrał rolę w kształtowaniu programu stworzonego w 1997 r., w ramach którego rząd USA pomaga stanom w zapewnieniu opieki medycznej milionom nieubezpieczonych dzieci.
Czytaj więcej
Wojna secesyjna, poza swoim tragicznym aspektem społecznym, stanowiła silny impuls rozwoju gospodarki ze względu na konieczność odbudowy kraju. To...
W 2002 r. Jay Rockefeller zagłosował za ustawą George'a W. Busha autoryzującą wojnę w Iraku. Później wyrażał z tego powodu ubolewanie i jako przewodniczący senackiej komisji ds. wywiadu oskarżał prezydenta o prowadzenie wojny w oparciu o „fałszywe przesłanki”.
Rockefeller poparł w latach 90. propozycję prezydenta demokratów Billa Clintona dotyczącą niemal powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, która zakończyła się niepowodzeniem, a następnie walczył o to, aby prezydent demokratów Barack Obama w 2010 r. podpisał ustawę o reformie opieki zdrowotnej.
W 2013 r., w wieku 75 lat, Rockefeller ogłosił, że nie będzie się ubiegał o kolejną, szóstą kadencję w Senacie.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas