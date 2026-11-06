„WaPo” uzyskało informację od rodziny zmarłego. Nie podano przyczyny zgonu.

Reklama Reklama

Jay Rockefeller był prawnukiem magnata naftowego Johna D. Rockefellera i potomkiem rodziny, która utworzyła dynastię polityczną, do której należał również jego wuj, gubernator Nowego Jorku Nelson Rockefeller.

Gubernator i senator

Był wieloletnim członkiem Partii Demokratycznej. Od 1977 do 1985 r. był gubernatorem Wirginii Zachodniej. Później był przedstawicielem tego stanu w Senacie.

Po objęciu urzędu publicznego działał na rzecz zwiększenia dostępu do opieki zdrowotnej, walki z ubóstwem, zapewnienia świadczeń zdrowotnych górnikom wydobywającym węgiel i pomocy weteranom. Jako senator odegrał rolę w kształtowaniu programu stworzonego w 1997 r., w ramach którego rząd USA pomaga stanom w zapewnieniu opieki medycznej milionom nieubezpieczonych dzieci.

Czytaj więcej Historia John D. Rockefeller: amerykański Midas Wojna secesyjna, poza swoim tragicznym aspektem społecznym, stanowiła silny impuls rozwoju gospodarki ze względu na konieczność odbudowy kraju. To...

Krytykował Busha

W 2002 r. Jay Rockefeller zagłosował za ustawą George'a W. Busha autoryzującą wojnę w Iraku. Później wyrażał z tego powodu ubolewanie i jako przewodniczący senackiej komisji ds. wywiadu oskarżał prezydenta o prowadzenie wojny w oparciu o „fałszywe przesłanki”.

Rockefeller poparł w latach 90. propozycję prezydenta demokratów Billa Clintona dotyczącą niemal powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, która zakończyła się niepowodzeniem, a następnie walczył o to, aby prezydent demokratów Barack Obama w 2010 r. podpisał ustawę o reformie opieki zdrowotnej.

W 2013 r., w wieku 75 lat, Rockefeller ogłosił, że nie będzie się ubiegał o kolejną, szóstą kadencję w Senacie.