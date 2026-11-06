Za przyjęciem ustawy z poprawkami senatorowie zdecydowali jednogłośnie.

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Ustawa o wychowaniu w trzeźwości wprowadza ogólnokrajowy zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22.00–6.00 z wyłączeniem gastronomii, przy czym gminy zyskają prawo do jego wydłużenia o godziny 21.00–22.00 lub 6.00–9.00.

Nowe przepisy nakładają na sprzedawców bezwzględny obowiązek weryfikacji wieku kupujących w razie wątpliwości pod rygorem odmowy sprzedaży. Projekt przewiduje całkowity zakaz reklamy wszelkich alkoholi (w tym piwa), zagrożony karą od 30 tys. zł do 1 mln zł lub ograniczeniem wolności.

Jest kilka poprawek. Zezwolenie na reklamę piwa bezalkoholowego.

Jedna z poprawek Senatu pozwala na reklamę piwa bezalkoholowego. O tej poprawce zadecydował jeden głos (za było 46 senatorów, przeciw 45).

Senatorowie opowiedzieli się też za zmianą, która pozwala na reklamę alkoholu w hurtowniach, punktach gastronomicznych i punktach prowadzących wyłączną sprzedaż alkoholu.

Wszelkie formy preferencyjnej sprzedaży, w tym rabaty, pakiety promocyjne, bony, darmowe nagrody oraz udział w programach lojalnościowych, co wyklucza popularne akcje typu „6+6” czy „12+12”, mają być zakazane.

Inne poprawki dotyczą zezwolenia na nocną sprzedaż alkoholu na lotniskach. Senat opowiedział się ponadto za umożliwieniem organizacji wydarzeń edukacyjnych i turystyki kulinarnej dla browarów rzemieślniczych.

Senatorowie odrzucili poprawkę wykluczającą dostawę alkoholu kupionego w sieci bezpośrednio do domu.

Zgodnie z zaakceptowaną przez Senat poprawką przepisy mają zacząć obowiązywać od czerwca 2027 r.