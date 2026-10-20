Jak wynika z październikowego badania CBOS, oceny działalności prezydenta pozostają stabilne. W październiku pracę Karola Nawrockiego dobrze oceniło 51 proc. badanych – tyle samo, co w sierpniu i we wrześniu. Negatywną opinię wyraziło 39 proc. respondentów, o 1 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Odsetek osób niemających zdania wzrósł z 8 do 10 proc.

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Dla porównania zopublikowanego w poniedziałek sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla Stan360 wynika, że Karola Nawrockiego pozytywnie ocenia 47,41 proc. badanych. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, w ciągu miesiąca odsetek ten zwiększył się o 1,87 punktu procentowego, nadal jednak wynik jest wyraźnie gorszy od tego, który Nawrocki zanotował w sierpniu – wówczas pozytywnie oceniało go 52,54 proc. badanych.

Prezydent ma wyraźnie wyższe notowania niż rząd Donalda Tuska – w przeprowadzonym w tym samym okresie przez OGB sondażu obecny rząd negatywnie oceniło 53,6 proc. respondentów, a pozytywnie – 26,65 proc. badanych.

Ocena prezydenta Foto: PAP

Sondaż: Tak Polacy oceniają działalność Sejmu i Senatu

CBOS zapytał również respondentów o ocenę działalności Sejmu i Senatu. W przypadku obu izb parlamentu przeważają oceny negatywne.

Działalność Sejmu dobrze ocenia 29 proc. badanych, a źle – 56 proc.. W porównaniu z wynikami z września oceny pracy Sejmu zmieniły się nieznacznie. Odsetek pozytywnych wskazań zmniejszył się o 1 pkt. proc., do 29 proc., a negatywnych – również o 1 pkt., do 56 proc. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 16 proc. badanych, o 3 punkty procentowe więcej niż miesiąc wcześniej.

W przypadku Senatu odsetek pozytywnych ocen wyniósł 31 proc., co oznacza spadek o 3 pkt. proc. w porównaniu z wrześniem. Negatywnie o działalności izby wyższej wypowiedziało się 42 proc. respondentów, tyle samo co miesiąc wcześniej. Zdania na ten temat nie miało 27 proc. ankietowanych (wzrost o 3 pkt. proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach od 1 do 11 października 2026 r. na reprezentatywnej imiennej próbie 1028 pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanych z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano metodą mieszaną: 60,7 proc. wywiadów przeprowadzono bezpośrednio (CAPI), 25,3 proc. telefonicznie (CATI), a 14 proc. przez internet (CAWI).