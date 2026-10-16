Z sondażu wynika, że 37,88 proc. ankietowanych ocenia rząd Donalda Tuska „bardzo źle”, a 15,72 proc. „raczej źle”. W porównaniu do badania z września odsetek negatywnie oceniających rząd wzrósł o 4,4 punktu procentowego.

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Sondaż: Bardzo dobrze rząd Donalda Tuska ocenia 7,9 proc. badanych

Działania rządu pozytywnie ocenia 26,65 proc. badanych – odsetek oceniających rząd bardzo dobrze wynosi 7,9 proc., a „raczej dobrze” – 18,75 proc. Odsetek pozytywnych ocen spadł o 1,15 punktu proc.

19,75 proc. uczestników badania nie ocenia rządu Tuska ani dobrze, ani źle.

Sondaż przeprowadzono między 1 a 7 października na reprezentatywnej grupie 1 000 osób. Wynik sondażu opublikowano dzień po trzeciej rocznicy wyborów, które utorowały drogę do władzy obecnej koalicji rządzącej.

Z opublikowanego niedawno sondażu CBOS wynika, że zwolennikami rządu jest 31 proc. badanych, przeciwnikami – 43 proc., a 22 proc. ma do rządu stosunek obojętny.

Ocena rządu - sondaż CBOS (1-11 października 2026) Foto: PAP

Sondaż OGB: Odsetek wyborców koalicji rządzącej znacznie wyższy niż odsetek zadowolonych z rządu

Dzień wcześniej OGB opublikowała wynik sondażu preferencji partyjnych dla Stan360, z którego wynika, że partie tworzące obecnie koalicję rządzącą (KO, Nowa Lewica, PSL i Polska 2050) cieszą się łącznym poparciem 45,48 proc. (KO – 35,91, Nowa Lewica – 6,12, PSL – 2,16, Polska 2050 – 1,29). Oznacza to, że odsetek zadowolonych z prac rządu Donalda Tuska jest znacząco niższy nie tylko od odsetka wyborców całej koalicji rządzącej, ale nawet niższy od odsetka wyborców KO.

Większość sondaży partyjnych publikowanych w ostatnich miesiącach wskazuje, że KO wygrałaby najbliższe wybory parlamentarne, ale wobec słabości koalicjantów (PSL i Polska 2050 regularnie nie przekraczają w sondażach progu wyborczego) nie byłaby w stanie odtworzyć obecnej większości. Z sondaży wynika, że większość miałaby koalicja prawicowa (PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej i – w niektórych sondażach – również Rozwój Plus) lub alternatywna koalicja KO-Konfederacja.