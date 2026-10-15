KO prowadzi w sondażu z poparciem 35,91 proc. i ma 10 punktów procentowych przewagi nad drugim w badaniu PiS, na który chce głosować 25,03 proc. badanych. W porównaniu do badania z września KO traci 0,6 punktu procentowego, a PiS zyskuje 2,4 punkty procentowe poparcia.

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Konfederacje na remis, Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego pod progiem

Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja, na którą zamierza głosować 11,8 proc. badanych. Niemal identyczne poparcie ma Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą chce głosować 11,31 proc. badanych. W porównaniu do badania z września formacja Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka traci 2,1 punktu procentowego, a Konfederacja Korony Polskiej zyskuje 1,9 punktu proc.

Próg wyborczy przekracza jeszcze Nowa Lewica, na którą chce głosować 6,12 proc. badanych. W porównaniu do sondażu z września formacja traci 0,8 punktu proc.

Poniżej progu wyborczego wylądował Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego (3,63 proc.), Partia Razem (2,75 proc.), PSL (2,16 proc.) i Polska 2050 (1,29 proc.). Z tych formacji tylko stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego przekracza próg, który gwarantuje uzyskanie finansowania z budżetu (3 proc.). W porównaniu do badania z września formacja Mateusza Morawieckiego traci 1,5 punktu procentowego poparcia, Partia Razem – 0,4 punktu proc., PSL zyskuje 1,1 punktu proc., a Polska 2050 traci 0,1 punktu proc.

Wyniki wyborów z 15 października 2023 roku Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)



Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)



Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)



Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)



Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)



Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)



Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)

Sondaż: KO obsadziłaby ponad 200 mandatów w Sejmie, Lewica bez klubu

OGB przedstawiło też symulację podziału mandatów w oparciu o wyniki sondażu. Z symulacji wynika, że największy klub w Sejmie miałoby KO, które obsadziłoby 202 mandaty. PiS zdobyłby 139 mandatów, Konfederacja 55 mandatów, a Konfederacja Korony Polskiej – 51 mandatów. Nowa Lewica zdobyłaby 13 mandatów, co oznacza, że nie byłaby w stanie stworzyć klubu w Sejmie (do tego potrzeba 15 posłów).

Taki rozkład mandatów oznacza, że większość mogłaby zbudować w Sejmie prawica – PiS wraz z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej ma 245 mandatów (to większość podobna do tej, jaką dysponuje obecna koalicja). Alternatywną większość mogłaby zbudować np. KO z Konfederacją (łącznie mają 257 mandatów). Inne potencjalne koalicje (np. KO z PiS, czy KO z Konfederacją Korony Polskiej) są możliwe czysto teoretycznie, ponieważ w praktyce współpraca tych formacji ze sobą jest wykluczona.

Sondaż przeprowadzono w dniach 1-13.10 na grupie 2 tysięcy respondentów.