Z opublikowanego w piątek badania wynika, że w wyborach parlamentarnych 33,53 proc. głosów otrzymałaby Koalicja Obywatelska, 22,34 proc. zdobyłoby Prawo i Sprawiedliwość, a 15,82 proc. Konfederacja.

Sondaż OGB: KO z dużą przewagą nad PiS, sześć ugrupowań w Sejmie

W Sejmie znalazłaby się również Konfederacja Korony Polskiej (KPP) z poparciem 10,51 proc. badanych, Nowa Lewica z wynikiem 5,99 proc. głosów oraz ugrupowanie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus, na które głos oddałoby 5,49 proc.

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Pod progiem wyborczym znalazłaby się Partia Razem, która otrzymałaby 3,64 proc. głosów, Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 1,74 proc. badanych oraz Polska 2050 – 0,94 proc.

Podział mandatów: 185 dla KO, 126 dla PiS i 79 dla Konfederacji

Według OGB takie wyniki w wyborach przełożyłyby się na 185 mandatów dla KO, 126 dla PiS, 79 dla Konfederacji, 49 dla KKP, 13 dla Nowej Lewicy i 8 dla formacji Rozwój Plus.

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Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach 5-12 sierpnia na reprezentatywnej próbie 1000 osób. 