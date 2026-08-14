Z opublikowanego w piątek badania wynika, że w wyborach parlamentarnych 33,53 proc. głosów otrzymałaby Koalicja Obywatelska, 22,34 proc. zdobyłoby Prawo i Sprawiedliwość, a 15,82 proc. Konfederacja.

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Sondaż OGB: KO z dużą przewagą nad PiS, sześć ugrupowań w Sejmie

W Sejmie znalazłaby się również Konfederacja Korony Polskiej (KPP) z poparciem 10,51 proc. badanych, Nowa Lewica z wynikiem 5,99 proc. głosów oraz ugrupowanie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus, na które głos oddałoby 5,49 proc.

Pod progiem wyborczym znalazłaby się Partia Razem, która otrzymałaby 3,64 proc. głosów, Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 1,74 proc. badanych oraz Polska 2050 – 0,94 proc.

Podział mandatów: 185 dla KO, 126 dla PiS i 79 dla Konfederacji

Według OGB takie wyniki w wyborach przełożyłyby się na 185 mandatów dla KO, 126 dla PiS, 79 dla Konfederacji, 49 dla KKP, 13 dla Nowej Lewicy i 8 dla formacji Rozwój Plus.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach 5-12 sierpnia na reprezentatywnej próbie 1000 osób.