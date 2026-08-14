Kacprzyk był koordynatorem SOR-u Warszawskiego Szpitala Południowego, zastępcą koordynatora w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, radnym KO w warszawskim Ursusie i szefem związanej z Koalicją Obywatelską Nowej Generacji. Pojawiał się też w mediach, angażował w działalność naukową i chciał rozwijać swoją pozycję w samorządzie lekarskim.

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Komorowie mieli pomagać Kacprzykowi w samorządzie lekarskim

Według informacji Zero.pl, Komorowie mieli organizować Kacprzykowi spotkania z wpływowymi osobami. Klaudiusz Komor, jako wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej, miał również próbować włączyć młodego lekarza w działalność samorządu zawodowego.

Kacprzyk spotkał się z kilkoma przedstawicielami środowiska, ale – według ustaleń portalu – zrobił na nich bardzo złe wrażenie. Podczas pierwszych rozmów ze starszymi kolegami miał opowiadać o swoich możliwościach i politycznych wpływach, powoływać się na znanych polityków oraz krytykować innych lekarzy.

Klaudiusz Komor potwierdził, że doszło do spotkania Kacprzyka z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej Łukaszem Jankowskim. Przekonywał jednak, że dotyczyło ono pomysłu utworzenia przy izbie lekarskiej w Warszawie przedszkola dla dzieci lekarzy. Kacprzyk jako radny i lekarz miał zostać poproszony o wsparcie tej inicjatywy w radzie miasta.

Zero.pl wcześniej informował również, że 30 kwietnia 2025 r. Kacprzyk wystąpił w TVP3 Warszawa, choć według dokumentacji szpitalnej pełnił wtedy całodobowy dyżur w Warszawskim Szpitalu Południowym. Portal ustalił, że do występu w telewizji miał polecić go Klaudiusz Komor.

Sam Komor twierdzi obecnie, że nie przypomina sobie, aby polecał Kacprzyka do wypowiedzi telewizyjnych. Zero.pl podaje jednak, że w przypadku młodego lekarza to właśnie Komor miał poprosić pion prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej o wysłanie go do telewizji. Portal zaznacza również, że Komor odpowiada w prezydium izby za nadzór nad pionem prasowym.

Kacprzyk i senator KO współpracowali przy publikacji naukowej

Kontakty Kacprzyka z małżeństwem Komorów obejmowały również działalność naukową i organizacyjną. W listopadzie 2024 r. lekarz wystąpił u boku Agnieszki Gorgoń-Komor podczas konferencji prasowej w Senacie poświęconej promocji badań profilaktycznych wśród mężczyzn.

Rok później Kacprzyk znalazł się w komitecie organizacyjnym Światowego Zjazdu Polonijnych Środowisk Medycznych „Save a Life”. Agnieszka Gorgoń-Komor zasiadała w komitecie honorowym wydarzenia, natomiast Klaudiusz Komor przewodniczył komitetowi organizacyjnemu. Komor podkreśla, że Kacprzyk pojawił się tylko na jednym ze spotkań organizacyjnych.

Wątek działalności naukowej Kacprzyka opisał wcześniej Piotr Nisztor na łamach „Gazety Polskiej”. Według jego ustaleń w pierwszej połowie 2024 r., jeszcze przed uzyskaniem prawa wykonywania zawodu, Kacprzyk został współautorem czterech artykułów naukowych. Jeden z nich przygotował m.in. z Agnieszką Gorgoń-Komor oraz swoim ówczesnym przełożonym, byłym już prezesem Szpitala Południowego Arturem Krawczykiem.

Praca Kacprzyka i Gorgoń-Komor dotyczyła wpływu pandemii COVID-19 na wykorzystanie systemów publicznego dostępu do defibrylacji. Senator wyjaśniła Zero.pl, że uczestniczyła w projekcie jako lekarka, a nie polityk.

Dawid Kacprzyk konsultował z Komorami przypadki medyczne

Portal Zero.pl ustalił ponadto, że Kacprzyk kontaktował się z Komorami w sprawach dotyczących przypadków kardiologicznych swoich pacjentów. Portal miał uzyskać taką informację niezależnie od dwóch osób.

Agnieszka Gorgoń-Komor nie odpowiedziała na pytanie dotyczące konsultacji. Klaudiusz Komor potwierdził natomiast, że Kacprzyk „kilka razy zwracał się z pytaniami medycznymi dotyczącymi konkretnych sytuacji klinicznych”, w tym trudnych zapisów EKG. Zaznaczył, że nie były przy tym przekazywane dane osobowe pacjentów.

Komor tłumaczył, że zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej doświadczeni lekarze mają obowiązek służyć radą mniej doświadczonym kolegom, zwłaszcza w trudnych przypadkach klinicznych. Małżeństwo Komorów odrzuca natomiast sugestię, że promowało karierę Kacprzyka. Klaudiusz Komor stwierdził, że zna go tak, jak wielu innych lekarzy i nie uważa się za jego promotora.

– Pana Dawida Kacprzyka poznałam jako szefa Stowarzyszenia Nowa Generacja. Był on młodym lekarzem, w trakcie stażu podyplomowego. Ani ja, ani mój mąż Klaudiusz Komor nie byliśmy promotorami pana Dawida Kacprzyka – podkreśliła Agnieszka Gorgoń-Komor.