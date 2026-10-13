Karol Nawrocki mówi „Rz", że może rozmawiać z Donaldem Tuskiem. Ale rozmowy nie będzie

Prezydent Karol Nawrocki deklaruje w rozmowie z „Rzeczpospolitą", że jest gotów na rozmowę z premierem Donaldem Tuskiem w sporze o ambasadorów. - Nie ma zgody na działania wykraczające poza Konstytucję - słyszymy w rządzie.

