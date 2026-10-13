Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Karol Nawrocki mówi „Rz", że może rozmawiać z Donaldem Tuskiem. Ale rozmowy nie będzie

Prezydent Karol Nawrocki deklaruje w rozmowie z „Rzeczpospolitą", że jest gotów na rozmowę z premierem Donaldem Tuskiem w sporze o ambasadorów. - Nie ma zgody na działania wykraczające poza Konstytucję - słyszymy w rządzie.

Publikacja: 13.10.2026 16:34

Karol Nawrocki i Donald Tusk

Karol Nawrocki i Donald Tusk

Foto: PAP

Reklama

Michał Kolanko

Spór o obsadę ambasadorów to jeden z najbardziej widowiskowych przykładów trudnej kohabitacji między rządem a prezydentem – teraz Karolem Nawrockim, a wcześniej Andrzejem Dudą.

Wybory uniemożliwiają porozumienie ws. nominacji ambasadorskichw

Pozostało jeszcze 95% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama