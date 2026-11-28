Pytany w rozmowie z kanałem internetowym Legalni Reporterzy, czy z dzisiejszej perspektywy nadal uważa swoją decyzję za właściwą, Andrzej Duda odpowiedział: „W tamtym momencie tak”. Gdy dziennikarka dopytała, czy jego ocena jest taka sama obecnie, odparł: „Ale nie ma teraz”.

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Andrzej Duda o decyzji Karola Nawrockiego

W rozmowie z Legalnymi Reporterami były prezydent odniósł się również do decyzji następcy. Stwierdził, że Karol Nawrocki „na pewno słusznie odebrał order w okolicznościach, które znał”. Zaznaczył, że jego własny krok z 2023 roku wynikał przede wszystkim z przekonania, iż Polska powinna wspierać niepodległość Ukrainy.

Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu odznaczenia w związku z nadaniem jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”. Ukraiński prezydent otrzymał Order Orła Białego w kwietniu 2023 roku z rąk Dudy.

Dlaczego Zełenski otrzymał Order Orła Białego?

Duda wyjaśnił, że w chwili przyznawania odznaczenia kluczowe było zagrożenie wynikające z rosyjskiej inwazji. Podkreślał, że z polskiego punktu widzenia istotne było to, iż sąsiednie, suwerenne państwo stanęło wobec próby podporządkowania go siłą i włączenia do rosyjskiej strefy wpływów.

Były prezydent przekonywał, że niedopuszczenie do takiego scenariusza leżało w interesie bezpieczeństwa Polski. Jak mówił Legalnym Reporterom, jego obowiązkiem było działanie na rzecz utrzymania niepodległości, suwerenności i wolności Ukrainy.

Duda wskazał na postawę Zełenskiego po ataku Rosji

Do motywów przyznania orderu Duda wrócił we wrześniu podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Wyjaśniał, że chciał przedstawić Zełenskiego jako przykład prezydenta, który po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji pozostał w swoim kraju. W jego ocenie ukraiński przywódca był gotów ponieść najwyższą cenę, a jego postawa miała znaczenie dla morale społeczeństwa i dalszej obrony Ukrainy.

Duda porównał tę postawę z zachowaniem polskich władz we wrześniu 1939 roku. Twierdził, że ówczesne kierownictwo państwa opuściło kraj wobec niemieckiej agresji, a następnie sowieckiego ataku.