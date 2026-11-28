52-letni mężczyzna i 28-letnia kobieta ukradli dwa toi toie w powiecie lipskim i sprzedali je tego samego dnia
Policja zatrzymała 52-letniego mężczyznę i jego 28-letnią partnerkę podejrzanych o kradzież dwóch przenośnych toalet z terenu powiatu lipskiego na Mazowszu. Wartość skradzionych kabin sanitarnych oszacowano łącznie na 8 tys. zł.
Zatrzymani są mieszkańcami powiatu grójeckiego. Jak przekazała w sobotę rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Lipsku, st. asp. Monika Karasińska, do kradzieży doszło w ostatnich dniach. Oboje podejrzani usłyszeli zarzuty, za które grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.
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Według ustaleń policji pomysł kradzieży pojawił się podczas wizyty 52-latka u rodziny mieszkającej w powiecie lipskim. Mężczyzna zwrócił wtedy uwagę na toaletę przenośną ustawioną na placu budowy. Po pewnym czasie wrócił tam razem z partnerką, by zabrać kabinę.
W drodze powrotnej para natrafiła na kolejną toaletę tego samego typu i zdecydowała się ukraść również ją. Obie kabiny zostały sprzedane jeszcze tego samego dnia. Pieniądze otrzymane ze sprzedaży mężczyzna przekazał partnerce na zakupy.
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Tożsamość podejrzanych udało się ustalić dzięki działaniom operacyjnym funkcjonariuszy oraz analizie nagrań z monitoringu. Zebrane dowody pozwoliły na przedstawienie obojgu zarzutów kradzieży.
Zgodnie z przepisami za to przestępstwo grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.
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