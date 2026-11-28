Policja zatrzymała 52-letniego mężczyznę i jego 28-letnią partnerkę podejrzanych o kradzież dwóch przenośnych toalet z terenu powiatu lipskiego na Mazowszu. Wartość skradzionych kabin sanitarnych oszacowano łącznie na 8 tys. zł.

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Zatrzymani są mieszkańcami powiatu grójeckiego. Jak przekazała w sobotę rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Lipsku, st. asp. Monika Karasińska, do kradzieży doszło w ostatnich dniach. Oboje podejrzani usłyszeli zarzuty, za które grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Ukradli dwie przenośne toalety i sprzedali je tego samego dnia

Według ustaleń policji pomysł kradzieży pojawił się podczas wizyty 52-latka u rodziny mieszkającej w powiecie lipskim. Mężczyzna zwrócił wtedy uwagę na toaletę przenośną ustawioną na placu budowy. Po pewnym czasie wrócił tam razem z partnerką, by zabrać kabinę.

W drodze powrotnej para natrafiła na kolejną toaletę tego samego typu i zdecydowała się ukraść również ją. Obie kabiny zostały sprzedane jeszcze tego samego dnia. Pieniądze otrzymane ze sprzedaży mężczyzna przekazał partnerce na zakupy.

Tożsamość podejrzanych udało się ustalić dzięki działaniom operacyjnym funkcjonariuszy oraz analizie nagrań z monitoringu. Zebrane dowody pozwoliły na przedstawienie obojgu zarzutów kradzieży.

Zgodnie z przepisami za to przestępstwo grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.