Ponad 556 mld euro wyniosą w przyszłym roku wydatki niemieckiego państwa. W piątek Bundestag uchwalił budżet na 2027 rok. W rekordowo wysokich wydatkach nie uwzględniono jednak środków na tzw. gest humanitarny wobec żyjących jeszcze polskich ofiar II wojny światowej i niemieckiej okupacji. Za przeznaczeniem pieniędzy na ten cel opowiadał się w ostatnich miesiącach m.in. szef niemieckiego MSZ Johann Wadephul.

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Brak środków w budżecie krytykują przedstawiciele niemieckiej Lewicy i Zielonych. – To kompromitujące, że rząd federalny nie potrafił uzgodnić przeznaczenia w budżecie środków na humanitarny gest wobec polskich ofiar niemieckiej okupacji – powiedziała współprzewodnicząca niemieckich Zielonych Franziska Brantner, cytowana przez Deutsche Welle.

Równie ostro decyzję rządu krytykuje poseł Lewicy David Schliesing. – Złamanie danego słowa i perfidna gra na zwłokę ze strony rządu federalnego to skandal wołający o pomstę do nieba – powiedział DW polityk zasiadający w komisji Bundestagu ds. kultury i mediów. Zarzuca on kanclerzowi Friedrichowi Merzowi, że ten najwyraźniej liczy na to, iż z każdym kolejnym dniem, w którym Niemcy uchylają się od swojej historycznej odpowiedzialności, maleją koszty obiecanego „gestu humanitarnego”.

Polskie ofiary II wojny światowej. „To trochę wstyd”

Jak zauważa przewodniczący polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej w Sejmie Marek Krząkała (KO), brak decyzji w sprawie, o której mówi się od lat, jest „trochę wstydem dla strony niemieckiej”. – Bo ofiary odchodzą, jest ich coraz mniej – wskazuje w rozmowie z DW. Przypomina, że to niemieccy politycy i przedstawiciele tamtejszych elit sami mówili o konieczności przygotowania jakiejś formy zadośćuczynienia.

Krząkała nie przekonuje się również do argumentów pojawiających się po stronie niemieckiej, że w warunkach napiętego budżetu, a zwłaszcza wobec konieczności ponoszenia wysokich wydatków na obronność, trudno znaleźć dodatkowe pieniądze na gest wobec Polski. – Dla niemieckiego budżetu to nie są duże pieniądze. Nie chodzi przecież o ogromne kwoty, których niegdyś domagała się dzisiejsza opozycja, PiS, mówiąc o reparacjach – podkreśla poseł KO.

Marcin Przydacz krytykuje Berlin. „Wstyd”

Do decyzji Bundestagu odniósł się w sobotę na platformie X szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. „Berlin nie jest gotów do przekazania zadośćuczynienia nawet dla żyjących jeszcze w Polsce ofiar niemieckiej okupacji. Wartości europejskie dla Niemców pozostają pustym frazesem. Wstyd” – napisał.

„Miliony pomordowanych, matek i ojców, sióstr i braci, zrujnowane miasta, zmarnowane dzieciństwa, zniszczone marzenia wchodzących wówczas w życie, a dziś jeszcze żyjących... Dziś słyszą dalej niemiecką pogardę. Nikt nie będzie o nic prosił. Wstyd pozostanie” – dodał.

Zapowiedział również, że będzie pamiętał o tej decyzji, gdy następnym razem usłyszy od niemieckich polityków o zasadach, wartościach, praworządności i prawach człowieka.

Coraz mniej żyjących ofiar niemieckiej okupacji

Sprawa zadośćuczynienia dotyczy około 30–50 tys. osób. Wiele z nich ma ponad 90 lat, żyje samotnie i zmaga się z chorobami. Z każdym rokiem liczba żyjących świadków niemieckiej okupacji i jej ofiar maleje.

W 2024 r. ówczesny kanclerz Olaf Scholz zaproponował przeznaczenie na ten cel 200 mln euro. Polski rząd odrzucił jednak tę propozycję, uznając kwotę za zbyt niską. Wówczas żyjących ofiar wojny i okupacji było o około 20 tys. więcej niż obecnie.

Rok temu obecny kanclerz Friedrich Merz obiecał przeanalizować możliwości wykonania gestu humanitarnego. Nie wskazał jednak żadnej konkretnej kwoty.

1 grudnia 2025 roku, podczas konferencji prasowej towarzyszącej polsko-niemieckim konsultacjom międzyrządowym, premier Donald Tusk apelował do strony niemieckiej o przyspieszenie decyzji. – Pospieszcie się, jeśli chcecie naprawdę wykonać taki gest (…) Jeśli nie uzyskamy jakiejś szybkiej i jednoznacznej deklaracji, to będę w przyszłym roku rozważał decyzję, że Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków – zapowiedział.