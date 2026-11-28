Zawsze były protesty. Od samego początku wybór aktora do roli Jamesa Bonda wywoływał sprzeciw, gniew i wściekłość fanów powieści Iana Fleminga. To nic nowego w przypadku postaci, które są kultowe dla rzeszy fanów. Ilekroć ogłaszany jest casting do roli Batmana, miłośnicy świata Mrocznego Rycerza protestują. Jeden z najlepszych (o ile nie najlepszy) Bruce Wayne w historii kina, czyli Michael Keaton, był przecież odsądzany od czci i wiary, gdy okazało się, że powie „I’m Batman”. Aktor z „Soku z Żuka” Batmanem? Nie do pomyślenia!