James Bond dzisiejszych czasów musi być człowiekiem z krwi i kości, który jednocześnie nie porzuci swoich największych atrybutów. Tych królewskich. Na zdjęciu: Robert Pattinson na festiwalu filmowym w Wenecji, 5 września 2026 r.
Zawsze były protesty. Od samego początku wybór aktora do roli Jamesa Bonda wywoływał sprzeciw, gniew i wściekłość fanów powieści Iana Fleminga. To nic nowego w przypadku postaci, które są kultowe dla rzeszy fanów. Ilekroć ogłaszany jest casting do roli Batmana, miłośnicy świata Mrocznego Rycerza protestują. Jeden z najlepszych (o ile nie najlepszy) Bruce Wayne w historii kina, czyli Michael Keaton, był przecież odsądzany od czci i wiary, gdy okazało się, że powie „I’m Batman”. Aktor z „Soku z Żuka” Batmanem? Nie do pomyślenia!
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