Jednym z głównych punktów programu będzie cykl Stars on Stage by BNP Paribas, który pozwoli publiczności poznać artystów z mniej oczywistej strony i posłuchać ich opowieści o pracy przed kamerą. W sobotę o godz. 16:00 na scenie pojawi się Łukasz Simlat, a godzinę później – Masza Wągrocka. Niedzielne spotkania rozpoczną się od rozmowy z Dorotą Stalińską (godz. 11:00), po której o godz. 12:00 publiczność spotka się z Piotrem Trojanem. Z kolei w ramach cyklu Style on Screen Monika Frajczyk i Masza Wągrocka, aktorki znane z serialu „Matki pingwinów”, porozmawiają z Ewą Kowalewską-Kondrat o tym, jak kostium pomaga budować ekranowe postaci.

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W programie znalazły się również spotkania towarzyszące pokazom specjalnym. Po projekcji „Genialnej M” w piątek o godz. 18:00 odbędzie się rozmowa z Agnieszką Dygant, którą poprowadzi Ola Salwa. Miłośnicy kina biograficznego i sportowych historii będą mogli natomiast spotkać się z twórcami serialu „Kulej. Dwie strony medalu”. W dyskusji moderowanej przez Agnieszkę Hyży udział wezmą reżyser Xawery Żuławski, Waldemar Kulej, Bartosz Gelner, Wojtek Włodarski i Monika Mikołajczyk. Gościem specjalnym będzie Helena Kulej, żona legendarnego pięściarza.

W sobotę festiwalowa publiczność zajrzy również do świata nowej ekranizacji „Lalki”. Po pokazie pierwszego odcinka serialu odbędzie się spotkanie z Sandrą Drzymalską, Julią Wyszyńską, Marią Kanią i Jagodą Dutkiewicz. Rozmowa będzie okazją do poznania kulis powstawania produkcji inspirowanej powieścią Bolesława Prusa oraz artystycznych założeń reżysera Pawła Maślony. Jego autorska interpretacja klasycznej powieści stała się punktem wyjścia do szerokiej dyskusji w mediach i ponownego zainteresowania twórczością Prusa.

Nie zabraknie także powrotu do Wilkowyj. Fani „Rancza” będą mogli zobaczyć „Powrót na Ranczo” – cykl dokumentalny odsłaniający kulisy realizacji sześciu odcinków kontynuacji kultowego serialu, zatytułowanej „Ranczo. Zemsta wiedźm”. Z widzami spotkają się twórcy i aktorzy związani z produkcją: reżyser Wojciech Adamczyk, Dorota Hawliczek, Cezary Żak, Arkadiusz Nader, Bartłomiej Kasprzykowski, Dorota Nowakowska i Ewa Kuryło. To okazja, by zajrzeć za kulisy serialu, który na lata zapisał się w historii polskiej telewizji, i posłuchać opowieści osób odpowiedzialnych za jego fenomen.

Patronat „Rzeczpospolitej” i rp.pl