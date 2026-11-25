Międzynarodowej sławy aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, najbardziej znana z nagradzanej nagrodą SAG i nominowanej do Złotego Globu oraz Emmy roli Lady Cory w serialu i filmach z serii „Downton Abbey”, Elizabeth McGovern odwiedzi Warszawę, by odebrać Nagrodę Cutting Edge, która jest przyznawana twórczyniom i twórcom, którzy zacierają granice między światem seriali i filmu oraz nieustannie poszukują nowych i oryginalnych form opowiadania odcinkowych historii, a także przełamują konwencje gatunkowe. Artystka ma na koncie nominacje do Oscara i Złotego Globu za „Ragtime”, występy w takich klasykach jak „Zwyczajni ludzie”, „Dawno temu w Ameryce”, czy „Wyścig z księżycem”.

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Obradom jury konkursu na Najlepszy Polski Serial Roku 2026, przewodniczy polski reżyser Jan P. Matuszyński, twórca obsypanej nagrodami „Ostatniej rodziny” i „Żeby nie było śladów” oraz seriali „Wataha”, „Król” i nagrodzonego przed rokiem „Przesmyku”. W składzie jurorskim towarzyszą mu - brytyjska reżyserka Louise Hooper, znana z „Wiedźmina”, „Sandmana”, „Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy”, „Zdrady”, „Z Krwi i kości”, „Oszustki” i nadchodzącego „Mercenary: An Extraction”, a także dwukrotna laureatka nagrody BAFTA Coky Giedroyc, reżyserka „Tysiąca ciosów”, „Wichrowych Wzgórz”, „Olivera Twista”, „Czasu Prawdy”, „Królowej Dziewicy”, „Szpiegów w Warszawie”, „Domu grozy”, „Gypsy” i „Rozpustnic”. Grono jurorek zamyka nagradzana Emmy i BAFTA kostiumografka Katherine Burchill, odpowiedzialna za kostiumy w takich produkcjach jak „Gra o tron”, „Ród smoka”, „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy”, „Skandal w angielskim stylu”, „Sprostowanie”, a także „The Wayfinders”, „Sekret Korony Chrystusa” i „Merry Christmas Aubrey Flint”.

Festiwal otworzy pokaz serialu HBO „Wśród nocnej ciszy”. Scenariusz inspirowany reportażem Wiesława Łuki „Nie oświadczam się” napisał Maciej Kowalewski i Piotr Konstantinow. Reżyserem formatującym serialu jest Jan Holoubek. Produkcja opowiada o tragicznej śmierci trojga młodych ludzi w Boże Narodzenie 1976 roku i zmowie milczenia w lokalnej społeczności, a w rolach głównych występują Łukasz Simlat, Jędrzej Hycnar, Justyna Wasilewska, Tomasz Schuchardt, Adam Woronowicz i Tomasz Włosok. Serial ten bierze udział w Konkursie Głównym, w którym o tytuł Najlepszego Polskiego Serialu Roku 2026 oraz nagrodę w wysokości 25 tysięcy złotych walczy łącznie sześć produkcji. Oprócz „Wśród nocnej ciszy” są to „Proud” (HBO Max) o młodym modelu Filipie zmuszonym nagle zaopiekować się dzieckiem po rodzinnej tragedii, „Ołowiane dzieci” (Netflix) o lekarce Jolancie Wadowskiej-Król ratującej w latach 70. dzieci z okolic Huty Szopienice przed ołowicą wbrew komunistycznym władzom, współczesna reinterpretacja „Lalki” (Netflix) o obsesyjnym uczuciu Stanisława do Izabeli, drugi sezon „Matek Pingwinów” (Netflix), w którym bohaterowie prowadzą własną szkołę Biegun Szczęścia, oraz szósty sezon „The Office PL” (CANAL+), gdzie w Kropliczance pojawia się warszawski pracownik Robert i rozpoczyna się walka o wpływy pod hasłem „Kropliczanka 2030”.

Międzynarodowe jury przyzna również nagrody po 10 tysięcy złotych w siedmiu kategoriach indywidualnych.

W kategorii Najlepsza Rola Żeńska, w której nagrodą jest 10.000 zł, nominowane są:

· Izabela Kuna („Klara. Rewolucja”, HBO Max)

· Justyna Wasilewska („Wśród nocnej ciszy”, HBO Max)

· Joanna Kulig („Ołowiane dzieci”, Netflix)

· Sandra Drzymalska („Lalka”, Netflix)

· Maria Dębska („Pionek”, SkyShowtime)

· Masza Wągrocka („Matki Pingwinów. Sezon 2”, Netflix)

W kategorii Najlepsza Rola Męska, w której nagrodą jest 10.000 zł, nominowani są:

· Ignacy Liss („Proud”, HBO Max)

· Adam Woronowicz („Klara. Rewolucja”, HBO Max)

· Łukasz Simlat („Wśród nocnej ciszy”, HBO Max)

· Michał Żurawski („Ołowiane dzieci”, Netflix)

· Tomasz Schuchardt („Lalka”, Netflix)

· Piotr Polak („The Office PL. Sezon 6”, CANAL+)

W kategorii Najlepsza Reżyseria, w której nagrodą jest 10.000 zł, nominowani są:

· Karol Klementewicz („Proud”, HBO Max)

· Jan Holoubek („Wśród nocnej ciszy”, HBO Max)

· Maciej Pieprzyca („Ołowiane dzieci”, Netflix)

· Paweł Maślona („Lalka”, Netflix)

· Klara Kochańska-Bajon, Jagoda Szelc („Matki Pingwinów. Sezon 2”, Netflix)

· Łukasz Kośmicki („Klangor. Sezon 2”, CANAL+)

W kategorii Najlepsze Zdjęcia, w której nagrodą jest 10.000 zł, nominowani są:

· Weronika Bilska („Proud”, HBO Max)

· Maciej Sobieraj („Wśród nocnej ciszy”, HBO Max)

· Witold Płóciennik (†) („Ołowiane dzieci”, Netflix)

· Paweł Flis („Lalka”, Netflix)

· Ita Zbroniec-Zajt („Matki Pingwinów. Sezon 2”, Netflix)

· Paweł Chorzępa („The Office PL. Sezon 6”, CANAL+)

W kategorii Najlepsza Reżyseria Obsady, w której nagrodą jest 10.000 zł, nominowani są:

· Viola Borcuch („Proud”, HBO Max)

· Magdalena Szwarcbart („Klara. Rewolucja”, HBO Max)

· Żywia Kosińska („Wśród nocnej ciszy”, HBO Max)

· Alina Trybiło-Falana, Gniewko Falana („Ołowiane dzieci”, Netflix)

· Katarzyna Gryciuk-Krzywda („Lalka”, Netflix)

· Julia Popkiewicz, Gniewko Falana, Marta Markiewicz („Matki Pingwinów. Sezon 2”, Netflix)

W kategorii Najlepszy Scenariusz, w której nagrodą jest 10.000 zł, nominowani są:

· Karol Klementewicz, Monika Pęcikiewicz („Proud”, HBO Max)

· Marek Modzelewski („Klara. Rewolucja”, HBO Max)

· Jakub Korolczuk („Ołowiane dzieci”, Netflix)

· Paweł Demirski, Jagoda Dutkiewicz, Paweł Maślona („Lalka”, Netflix)

· Klara Kochańska-Bajon, Nina Lewandowska, Justyna Bilik, Ariadna Lewańska, Magdalena Żakowska („Matki Pingwinów. Sezon 2”, Netflix)

· Łukasz Sychowicz, Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki („The Office PL. Sezon 6”, CANAL+)

W kategorii Tomorrow’s Icon, czyli wyróżnienia i nagrody w wysokości 10.000 zł dla młodej kreatywnej osoby, która w danym roku zaproponowała nowe i oryginalne, przełomowe spojrzenie na polski serial – przykuwając uwagę branży i widzów swoimi świeżymi, twórczymi pomysłami, nominowani są:

· Maria Kania – („Lalka”, Netflix; „Wśród nocnej ciszy”, HBO Max)

· Ignacy Liss („Proud”, HBO Max)

· Kamil Studnicki („Proud”, HBO Max)

· Mary Pawłowska („Klangor. Sezon 2”, CANAL+)

· Masza Wągrocka („Matki Pingwinów. Sezon 2”, Netflix)

Podczas Gali Zamknięcia 29 listopada wręczone zostaną także Nagroda Publiczności w wysokości 10 tysięcy złotych, a także Nagroda Kasi Bajki utworzona z CANAL+ Polska dla inspirujących twórców audiowizualnych.

W programie nie zabraknie głośnych polskich przedpremier dostępnych przed emisją telewizyjną i streamingową. W piątek i sobotę widzowie zobaczą dwa pierwsze odcinki miniserii „Kulej. Dwie strony medalu” w reżyserii Xawerego Żuławskiego (scenariusz współtworzył Rafał Lipski), opowiadającej o burzliwym małżeństwie legendarnego boksera Jerzego Kuleja i jego żony Heleny na tle Polski lat 60., w której występują Tomasz Włosok, Michalina Olszańska, Tomasz Kot, Andrzej Chyra, Monika Mikołajczak, Bartosz Gelner i Konrad Eleryk, a po seansach odbędzie się spotkanie z twórcami.

W piątek 27 listopada o godzinie 18:00 odbędzie się z kolei przedpremierowy pokaz dwóch odcinków komediowo-kryminalnej produkcji SkyShowtime i Polsatu „Genialna M.” w reżyserii Olgi Chajdas (scenariusz Błażeja Dzikowskiego i Agaty Malesińskiej), w której Agnieszka Dygant wciela się w pracującą na komisariacie sprzątaczkę - Martę o ilorazie inteligencji 160 IQ, pomagającą policji w śledztwach, a na ekranie partnerują jej Michał Czernecki, Helena Englert, Paweł Małaszyński i Anita Sokołowska.

Niezwykle ważnym elementem Festiwalu będą także codzienne rozmowy z twórcami i aktorami ulubionych produkcji w ramach cyklu Stars on Stage by BNP Paribas odbywającego się w Strefie Atrakcji w Kinotece. W środę 25 listopada pojawi się tam Katarzyna Cichopek, Ignacy Liss i Marcin Zarzeczny. W czwartek 26 listopada publiczność spotka się z Anną Muchą, Iloną Łepkowską i Piotrem Polakiem. Piątek 27 listopada upłynie pod znakiem rozmów z Magdaleną Cielecką, Mieczysławem Hryniewiczem i Mary Pawłowską o 17:00, w sobotę 28 listopada gośćmi będą Łukasz Simlat i Masza Wągrocka, zaś cały cykl zwieńczy niedzielne spotkanie z Piotrem Trojanem i Dorotą Stalińską 29 listopada.

Tegoroczna edycja mocno akcentuje także seriale tworzone z myślą o smartfonach i mediach społecznościowych w nowej sekcji THE SMART ONES!, przyglądającej się twórcom zacierającym granice między reżyserem, aktorem, producentem i influencerem oraz budującym własne uniwersa za pomocą krótkich form omijających tradycyjny system dystrybucji. W ramach tej sekcji odbędą się trzy wydarzenia: pokaz wszystkich dwunastu odcinków nagradzanego na świecie niezależnego serialu internetowego „Lustrro - Mirror” Uli Zawadzkiej (zdobywcy pierwszego miejsca w rankingu Web Series World Cup 2025) połączony z rozmową z reżyserką, spotkanie „Po drugiej stronie rolki – Irena Mąsior (Mili0nerka)” z obserwowaną przez niemal pięć milionów fanów twórczynią viralowych historii o Mamie Irence, Brajanuszu czy Dżanecie, a także spotkanie „Po drugiej stronie rolki – Maria Sioła (Tamcala)” połączone z pokazem materiałów i autorskim monologiem na żywo.

Festiwal dopełniają stałe i nowe sekcje tematyczne, na czele z sekcją WYDARZENIA SPECJALNE, w ramach których publiczność obejrzy premierowe pokazy dwóch pierwszych odcinków „Dziewczyny z Tallinna”, „Sztuki oszustwa”, pokaz prasowy nowego serialu TVP, projekcja pierwszego odcinka „Lalki”, dokument „Kaszpirowski”, cztery pierwsze odcinki „O dwóch takich, co ukradli księżyc”, a także prawdziwa gratka dla fanów serialu „Ranczo” obejmująca seans wybranych odcinków oraz materiał „Powrót na Ranczo”, dokumentujący kulisy powstania kontynuacji kultowego serialu, połączony ze spotkaniem z twórcami.

Sekcja COMEDY CLUB, której partnerem jest Stołeczna Estrada obok brytyjskich klasyków i polskich satyr zaprezentuje kultową „Czarną Żmiję”, odcinki 1–5 „Ekspedycji XD”, pierwsze trzy odcinki pierwszego sezonu „Rodzinki.pl” oraz drugi sezon „Rycerzy Doliny Rozdupy”.

Z kolei w partnerowanej przez Bank BNP Paribas sekcji LARGER THAN LIFE znalazły się poruszające, w dużej mierze inspirowane prawdziwymi wydarzeniami opowieści o zwykłych-niezwykłych ludziach walczących o swoje cele mimo wykluczenia, presji czy oporu systemu, wśród których obejrzymy pierwsze dwa odcinki „Braci”, „Dekalog”, trzy pierwsze odcinki „Hungry”, pierwszy sezon „Metra dwadzieścia” oraz dwa pierwsze odcinki serialu „Monyová”.

Europejskie produkcje docenione w swoich krajach i na międzynarodowych festiwalach, a często omijane przez algorytmy platform streamingowych, przybliży sekcja MADE IN EUROPE, której partnerem jest Series Mania, prezentując „DJ Mehdi: Made in France”, drugi sezon „Happiness”, dwa pierwsze odcinki „Lucky Luke’a”, trzy pierwsze epizody „Męskości” oraz „Rewolucjonistów”, a także dwa pierwsze odcinki „Sex O’Clock”.

Miłośnicy mrocznych zagadek kryminalnych, pracy wymiaru sprawiedliwości i historii inspirowanych prawdziwymi zbrodniami odnajdą się w sekcji TRUE CRIME, której partnerem jest Hongqi i która łączy polskie i europejskie produkcje fabularne oraz dokumentalne, prezentując po dwa pierwsze odcinki pierwszego sezonu „Line of Duty - Wydział Wewnętrzny” i „Na niebieskich światłach”, po dwa pierwsze odcinki „Morfeusza”, „Sortowni” oraz „Wotum nieufności”, a także pierwszy odcinek „Mordercy szytego na miarę”.

Natomiast w partnerowanej przez Stołeczną Estradę sekcji WARSAW MY LOVE, gdzie sama stolica różnych epok - przedwojenna, powojenna i z czasów PRL-u - staje się jedną z głównych bohaterek ekranowych opowieści o zmieniającej się architekturze, codzienności i mieszkańcach, widzowie zobaczą dwa pierwsze odcinki „Alternatyw 4”, „Czterdziestolatka”, „Króla” oraz „Zmienników”, a także pierwsze odcinki „Lalki” z 1977 roku oraz „M jak miłość”.

Festiwal pamięta także o najmłodszych i młodzieży - we współpracy z Miastem Warszawa i studiem EGoFILM – w ramach sekcji SERIO!KIDS dla widowni przedszkolnej i szkolnej zaplanowano seanse przygód „Kici Koci” i „Pucia”, „Rybki MiniMini na tropie emocji” oraz „Wikinga Tappiego”, natomiast w poświęconej nastolatkom sekcji TEENS projekcjom z aktywnymi prelekcjami poruszającymi tematy tabu, relacje i dorastanie towarzyszyć będą pierwsze trzy odcinki pierwszego sezonu „Ale akcja!”, dwa pierwsze odcinki „All Shapes of Us”, wybrane odcinki serialu „Samuel” oraz trzy bloki przygód „Kajka i Kokosza”.

Wszystkie seanse i spotkania odbędą się w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, a bilety oraz karnety na festiwalowe wydarzenia można nabyć zarówno w kasie kina, jak i online na stronie www.warsawserialcon.pl.

Partner Tytularny: BNP Paribas

Partner Główny: Warszawa

Współorganizator: Stołeczna Estrada

Organizator: Fundacja OFF CAMERA

Partnerzy Programowi: BBC First, CANAL+, Disney+, HBO MAX, NETFLIX, POLSAT, SkyShowtime, TVP VOD, ARTE.TV, One Distribution, EGoFILM

Partnerzy Merytoryczni: Series Mania Institute, Fundacja Razem

Partner Motoryzacyjny: HONGQI

Partnerzy: JYSK, Poppy Head

Partnerzy Wspierajacy: Answer.LAB, Bytom

Partner Wolontariatu: Vincent

Partnezy Lokalni: Dźiugas, Maniewski Davroe, Pierrot, Tomaszewski, Kulturalna, Ibis Styles, Ibis Budget, Hotel Warszawa, The Westin Warsaw, Puro

Partnerzy Organizacji Bankietu: Szeroko Catering, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukiernii

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