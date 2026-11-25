„W moim sercu jest teraz wielka dziura w kształcie Andy'ego Taylora. Nigdy się nie zasklepi. Nie pozwolę na to” – zadeklarował wokalista grupy Simon Le Bon w oświadczeniu opublikowanym na stronie zespołu.

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Andy Taylor współtworzył największe przeboje Duran Duran

To dźwięczne, rytmiczne, „nerwowe” partie gitary Taylora nadawały często tempo takim utworom zespołu, jak „Girls on Film” czy „Rio”. Był współautorem obu, podobnie jak słynnego „Save a Prayer”.

„Andy był z nami od samego początku naszej historii. Od momentu, gdy przyjechał do Birmingham z północno-wschodniej Anglii z gitarą i niezachwianą wiarą w to, kim możemy się stać, wnosił do naszej muzyki ogień i zadziorność pozostawiające trwały ślad. Jego gra nadawała impet utworom, które sprawiły, że trafiliśmy w każdy zakątek świata” - napisali pozostali członkowie grupy we wspólnym oświadczeniu

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Kiedy Andy Taylor grał w Duran Duran? Do zespołu wrócił po 15 latach

Taylor dołączył do zespołu w 1980 r. W 1986 opuścił go, by w 2001 r. ponownie wrócić na pięć lat.

Diagnozę muzyk usłyszał w 2018 r. Publicznie poinformował o niej cztery lata później. Pozostawił żonę i czworo dzieci.