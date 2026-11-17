Trębacz Tomasz Stańko dołączył w ten sposób do Włodka Pawlika, jedynego polskiego artysty jazzowego, który może poszczycić się statuetką Grammy. W przypadku obecnej nominacji ostateczny werdykt jeszcze przed nami, niemniej jest to niewątpliwie ogromny, choć już pośmiertny sukces prawdziwego giganta polskiego jazzu, jakim był zmarły w 2018 r. Tomasz Stańko.

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Nagrody Grammy. Czterdzieści albumów Tomasza Stańki

W ciągu trwającej pół wieku działalności Tomasz Stańko wywarł ogromny wpływ na polską, ale i na europejską scenę jazzową. Miał własny styl pełen słowiańskiej melancholii, rozpoznawalny niemal od pierwszego dźwięku trąbki. W swoich kompozycjach inspirował się malarstwem i polską poezją. Jednocześnie był otwarty na poszukiwania. Jako jeden z pierwszych jazzmanów rozpoczął na przykład w latach 70. eksperymenty z elektroniką.

Tomasz Stańko - Polisch Radio Sessions 1970-1991 Okładka nominowanego wydawnictwa Foto: mat. pras.

Zaczynał w 1963 r. od występów w kwintecie innej legendy muzycznej – Krzysztofa Komedy. Cztery lata później założył własną formację, potem było wiele innych składów partnerujących mu muzyków – polskich, europejskich i amerykańskich. Z Tomaszem Stańką grywali chętnie artyści zaliczani do jazzowych sław, ale on też chętnie dobierał sobie młodych, poszukujących artystów. Inspirował ich do dalszej pracy i tak na przykład z towarzyszącem mu Simple Acoustic Trio powstało znakomite dziś Marcin Wasilewski Trio.

Nagrał około czterdziestu autorskich albumów, był gwiazdą najważniejszych jazzowych wytwórni fonograficznych w Europie, ECM Records. Koncertował niemal na całym świecie, także w Ameryce, choć tam uznanie dla jego sztuki nie wyszło poza zamknięty krąg fanów jazzu.

Co zawiera nominowany do Grammy box CD Tomasza Stańki

Czy zmieni to obecnie wydany przez Polskie Radio i nominowany do Grammy zestaw „Tomasz Stańko-Polish Radio Session 1970–1991”? Box zawierający sześć płyt CD i na winylu to prawdziwy rarytas fonograficzny. Znalazły się na nim nigdy nie publikowane nagrania Tomasza Stańki, który chętnie gościł w radiowych studiach. W radiowych archiwach zachowało się też wiele rejestracji jego koncertów.

Ten box jest zapisem artystycznej drogi Tomasza Stańki i przemian, jakie na niej następowały. Na pierwszej płycie z 1970 r. trębacz ze swoim zespołem utrwalił kompozycje Krzysztofa Komedy, w tym „Kattornę” i słynną kołysankę z filmu „Rosemary’s Baby”, utwory napisane przez siebie, ale też medytacyjne utwory zespołowe. Na kolejnych znajdziemy m.in. standardy zagrane z pianistą Adamem Makowiczem, kompozycje elektroakustyczne i freejazzowe, jam session z Jazz Rock Company zarejestrowaną w klubie Akwarium. Z 1991 r. pochodzą zaś odmienne w klimacie liryczne interpretacje w duecie z kontrabasistą Witoldem Szczurkiem.

W rywalizacji o Grammy radiowy album ma mocnych konkurentów. Nominację zdobyły bowiem bootlegi Boba Dylana z lat 1956–1963, nagrania z lat 1923–1928 Mal Rainey, nazywanej matką bluesa, a także króla bluesa z Luizjany Cliftona Cheniera oraz zestaw historycznych nagrań jazzowych orkiestr. Trochę szkoda, że w oficjalnych materiałach Amerykańskiej Akademii box Tomasza Stańki wymieniony jest jako „Polish Radio Sessions” bez nazwiska głównego artysty.

W kategorii nagrań historycznych laureatami są też twórcy takich wydawnictw. W tym zatem przypadku szansę na nagrodę mają Adam Domagała z Agencji Muzycznej Polskiego Radia, autor opracowania tej kompilacji oraz Jacek Gawłowski zajmujący się masteringiem i rekonstrukcją nagrań. Zdobył on już w 2014 r. statuetkę Grammy za pracę przy albumie Włodka Pawlika.

Ogromny udział w powstaniu obecnego wydawnictwa ma Anna Stańko, córka muzyka i szefowa Fundacji Tomasza Stańki, która jest niesłychanie aktywna w promowaniu i trosce o spuściznę swojego ojca.