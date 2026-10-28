O śmierci śpiewaczki poinformował 27 października Teatr Wielki, przypominając o jej dorobku i wyjątkowych umiejętnościach wokalnych.

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Barbara Nieman: Pierwsze lata życia i wykształcenie

Barbara Nieman urodziła się w Grodnie. Pierwsze lata życia spędziła na Wileńszczyźnie, a kolejne – w Olsztynie. Tam uczęszczała do średniej szkoły muzycznej, w której kształciła głos pod kierunkiem Marii Stankowej.

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W 1959 r. ukończyła studia wokalne w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w klasie Ady Sari. Wkrótce wyróżniona została na Międzynarodowym Konkursie Śpiewaczym w Wiedniu, a w 1964 r. zdobyła srebrny medal na Konkursie Wokalnym w Tuluzie. Uczestniczyła też, jako stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki, w kursie mistrzowskim dla śpiewaków organizowanych przez La Scalę w Mediolanie.

W późniejszym czasie również odznaczana była wieloma prestiżowymi nagrodami, w tym srebrnym medalem „Gloria Artis”.

Barbara Nieman przez lata związana była z Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie

Barbara Nieman przez całą swoją karierę, trwającą od 1959 do 1990 r., była związana z zespołem Opery Warszawskiej. Debiutowała jeszcze w tymczasowej siedzibie Opery w gmachu „Romy” jako Zofia w „Halce” Stanisława Moniuszki. Rolę tę wykonywała przez ponad dwie dekady, w tym w czasie uroczystości otwarcia odbudowanego Teatru Wielkiego 21 listopada 1965 r. Już na początku swojej kariery otrzymała też inne ważne role, jak Panna Ewa w „Hrabinie” Moniuszki i Ksenia w „Borysie Godunowie” Musorgskiego.

Barbara Nieman była żoną znanego dyrygenta Stefana Rachonia i z jego orkiestrą radiową wykonywała często muzykę lżejszą i operetkową. To natomiast przysparzało jej popularności wśród melomanów. „Toteż z ujmującym czarem wcielała się w postać Rozalindy w „Zemście nietoperza” Straussa (1987) pod batutą zaproszonego do przygotowania tej premiery w TW męża, i tą właśnie rolą pożegnała scenę (1990). Jej bogaty i ciepły w barwie sopran należał z pewnością do najpiękniejszych głosów, jakie rozbrzmiewały w Teatrze Wielkim. Potwierdzają to rejestracje live przedstawień z jej udziałem” – podał Teatr Wielki w biogramie Barbary Nieman.

Wyjątkowy głos Barbary Nieman

„Obdarzona pięknym sopranem lirycznym o bogatej, ciepłej barwie, łączyła sceniczny wdzięk z umiejętnością dramatycznego wyrazu” – przypomniał Teatr Wielki w swoim wpisie w mediach społecznościowych poświęconym Barbarze Nieman.

Artystka dzięki wyjątkowym umiejętnościom wokalnym stworzyła wiele niezapomnianych ról, takich jak Gilda w „Rigoletcie”, Hanna w „Strasznym dworze”, Małgorzata w „Fauście”, Mimi w „Cyganerii”, Tatiana w „Eugeniuszu Onieginie” czy Hrabina w „Weselu Figara”.

W biogramie artystki na stronach Teatru Wielkiego Opery Narodowej podkreślono również wyjątkowość roli Desdemony w „Otellu” Verdiego: „Wykreowana tam przez nią postać i sposób śpiewu unosiły (wraz z innymi solistami) to znakomite przedstawienie na wyżyny teatru operowego. Cechowała ją wokalna wszechstronność, toteż przychodziło jej na warszawskiej scenie obdarzać swym głosem osoby rozmaite”.

Barbara Nieman po odejściu z teatru pracowała jako pedagog w Średniej Szkole Muzycznej im. J. Elsnera w Warszawie.