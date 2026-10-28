Chodzi o zapowiadany od dawna projekt nowelizacji ustawy o obywatelstwie polskim oraz niektórych innych ustaw autorstwa MSWiA. Projekt został właśnie wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu.

Reklama Reklama

Z zamieszczonej informacji wynika, że do ustawy dodana zostanie przesłanka umożliwiająca uchylenie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego oraz o przywróceniu obywatelstwa polskiego. Będzie to mogło nastąpić w każdym czasie, a dotyczyło będzie przede wszystkim przypadków, w których cudzoziemcy złożyli w trakcie postępowania o nabycie obywatelstwa polskiego, ale również postępowań legalizujących pobyt lub o przyznanie Karty Polaka, fałszywe dokumenty, nieprawdziwe oświadczenia lub zataili prawdę.

Czytaj więcej Cudzoziemcy Polskie obywatelstwo na nowych zasadach. MSWiA chce zaostrzenia przepisów Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad zmianami w zasadach nadawania polskiego obywatelstwa. Nowe przepisy mają odejść od auto...

Nowe zasady uzyskania obywatelstwa polskiego – minimalna wysokość dochodu i test obywatelski

Nowelizacja zakłada również szereg zmian w procedurze uznania za obywatela polskiego. Wśród nich znalazły się: wydłużenie wymaganego minimalnego okresu legalnego zamieszkiwania cudzoziemca w Polsce, obowiązek złożenia przez cudzoziemca deklaracji wierności wobec Rzeczypospolitej Polskiej oraz zdania egzaminu z wiedzy o Polsce, tzw. test obywatelski, a także posiadanie przez cudzoziemca centrum życiowego na terytorium RP i związana z tym rezydencja podatkowa.

Ponadto w procedurze uznania za obywatela polskiego zostanie określona minimalna wysokość dochodu uzyskiwanego przez cudzoziemca oraz wymóg przedstawienia tytułu prawnego do lokalu oraz źródeł utrzymania dla wszystkich grup cudzoziemców ubiegających się o uznanie za obywatela polskiego. Podniesiony zostanie także wymagany poziom znajomości języka polskiego z poziomu B1 na B2.

W projekcie zaproponowano wprowadzenie dodatkowych obligatoryjnych przesłanek wydania decyzji odmawiającej uznania za obywatela polskiego, co – jak wskazano – ma znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego. W propozycji skonkretyzowano niepożądane działania lub zdarzenia jako jednoznacznie wskazujące na zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, lub porządku publicznego. Chodzi m.in. o skazanie prawomocnym wyrokiem, nałożenie mandatów lub orzeczenie grzywien, w określonym czasie przed złożeniem wniosku, wskazanie we wniosku nieprawdziwych danych lub informacji, czy przedstawienie fałszywych dokumentów.

Z kolei w procedurze przywrócenia obywatelstwa polskiego planowane jest wygaszenie do końca 2030 r. możliwości nabycia przez cudzoziemców obywatelstwa polskiego w trybie uproszczonym. Wprowadzony zostanie także obowiązek złożenia przez cudzoziemca deklaracji wierności wobec RP. Określone zostaną przesłanki wydania decyzji negatywnej oraz uchylenia decyzji – podobnie, jak w procedurze uznania za obywatela polskiego.

Autorzy projektu: Wzrost migracji i sytuacja Polski wymagają zmian w ustawie

Potrzebę nowelizacji autorzy projektu tłumaczą zmianami w sytuacji migracyjnej i międzynarodowej Polski, które – jak czytamy – szczególnie w ostatnich latach, spowodowały, że regulacje ustawy o obywatelstwie polskim z 2009 r. nie odpowiadają aktualnym wyzwaniom związanym ze znaczącym wzrostem liczby cudzoziemców w Polsce. „Warto wskazać, iż Polska jeszcze na początku XXI wieku miała typowy charakter emigracyjny, a napływ imigrantów był ograniczony. Zmiana w tym zakresie nastąpiła po roku 2004, tj. przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, a następnie po 2014 r., kiedy do Polski zaczęli napływać masowo, w celach zarobkowych oraz uciekając przed wojną, obywatele Ukrainy” – podkreślono.

Czytaj więcej Społeczeństwo Ma być trudniej o polski paszport Nie trzy, ale dziesięć lat nieprzerwanego pobytu cudzoziemca w Polsce – PiS chce zaostrzyć warunki uzyskania polskiego obywatelstwa. A rząd Donalda...

Dodano, że wzrost napływu cudzoziemców był również efektem zmian w polskim prawie, polegających m.in. na wprowadzenie instrumentu oświadczeń pracodawców o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca, początkowo dla obywateli trzech, a następnie sześciu państw Europy Wschodniej oraz zliberalizowaniu zasad wydawania zezwoleń na pracę, a także uproszczeniu zasad wydawania zezwoleń na pobyt stały cudzoziemcom polskiego pochodzenia oraz posiadającym Kartę Polaka.

„Zwiększenie liczby cudzoziemców zamieszkujących w Polsce skutkuje wzrostem liczby osób ubiegających się o nabycie obywatelstwa polskiego. Kwestia zasad nabywania obywatelstwa polskiego przez cudzoziemców nabiera zatem coraz większego znaczenia i konieczne staje się dostosowanie przepisów regulujących te zagadnienia do zmieniającej się sytuacji” – wskazali autorzy projektu.

Zwrócili ponadto uwagę, że nabycie obywatelstwa polskiego wiąże się z przyznaniem licznych praw, także wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dlatego proces ten musi być odpowiednio określony. W związku z tym zdaniem projektodawców kluczowym kryterium dla uzyskania obywatelstwa polskiego musi być zintegrowanie w polskim społeczeństwie, w szczególności poprzez znajomość języka polskiego oraz respektowanie norm i zasad społecznych obowiązujących w Polsce.