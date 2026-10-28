W listopadzie i grudniu średnie temperatury powinny być wyższe od normy, jednak co jakiś czas należy spodziewać się zimowych akcentów w postaci fali mrozów. Według prognoz przytaczanych przez Onet do końca października w Polsce będą dominować wyże. Oznacza to, że przed nami wciąż są słoneczne dni, z temperaturą na poziomie 10–15 stopni Celsjusza. W tym czasie opady będą raczej słabe i przelotne.

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Zbliża się listopadowe ochłodzenie. W tych miejscach mróz będzie najsilniejszy

Większa zmiana pogody jest możliwa w pierwszej części listopada, gdy do Polski napłynie zimne powietrze. Serwis dobrapogoda24.pl przewiduje nadejście silnego ochłodzenia około 6–12 listopada, czego skutkiem będą nocne i poranne mrozy. Miejscami może również spaść śnieg.

Największe spadki temperatur, lokalnie nawet do −17 stopni, są możliwe przede wszystkim w zastoiskach chłodu, dolinach i kotlinach na południu kraju. W górach i miejscami na terenach podgórskich ujemna temperatura może utrzymywać się przez całą dobę. Będzie to pierwszy atak mrozu w tym sezonie na tak dużym obszarze kraju. Wiele wskazuje na to, że mroźna pogoda przeciągnie się jeszcze na początek drugiej dekady listopada.

Końcówka roku bardziej jesienna niż zimowa

W drugiej połowie miesiąca prognozowany jest już powrót cieplejszej, ale częściej pochmurnej i deszczowej aury. Podczas chłodniejszych dni można jednak spodziewać się śniegu i deszczu ze śniegiem.

Jak donosi Onet, w grudniu przeważać mają dodatnie temperatury i deszcz. Prognozuje się również silne podmuchy wiatru. Pogoda w tym czasie będzie mocno jesienna, choć mogą pojawić się krótkie epizody ze śniegiem i mrozem.