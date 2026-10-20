Najnowsza 10‑dniowa prognoza IMGW przedstawia pogodę do niedzieli 29 października.

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Krótkotrwałe ocieplenie w środę. Później temperatura znowu spadnie

W środę 21 października termometry pokażą na południu kraju nawet do 21 st. C. Na ogół będzie dość pogodnie, jedynie na północnym wschodzie Polski prognozuje się większe zachmurzenie i słabe opady deszczu. Jednak już w czwartek 22 października temperatura znacznie się zmieni i wyniesie od 10–11 st. C na południu i zachodzie kraju do 15–16 st. C na wschodzie. Dzień będzie pochmurny i deszczowy w większości regionów.

W piątek również prognozuje się temperatury w granicach od 11 stopni na wschodzie do 15 st. C na zachodzie kraju. W rejonach podgórskich zaledwie 7 st. C. Padać będzie głównie w północnych częściach Polski. W sobotę temperatury nie przekroczą 13–14 st. C. Opady prognozowane są na zachodzie kraju.

Foto: IMGW

W niedzielę zrobi się cieplej. Pogodnie i do 17 stopni na południu

Kolejne chwilowe ocieplenie nadejdzie w niedzielę 25 października. Odczują je szczególnie mieszkańcy południa Polski. Temperatura może tam sięgnąć nawet 17 st. C. W pozostałych częściach kraju będzie od 12 st. C na północnym zachodzie do 15 st. C na wschodzie. Pogodnie zrobi się zwłaszcza w regionach położonych na południu.

Chłodna końcówka października. Od poniedziałku 26 października temperatura w dół

W poniedziałek 26 października czeka nas ponowne ochłodzenie. Termometry pokażą od 11 st. C na północnym zachodzie do 15 st. C na południowym wschodzie. Na południowych krańcach Polski termometry wskażą tylko 7 st. C. Najwięcej padać będzie na południu i w centrum kraju. We wtorek maksymalnie od 10–11 st. C w centrum i na wschodzie kraju do 13 st. C na północy i zachodzie. W rejonach podgórskich zaledwie 5 st. C. W przeważającej części kraju, oprócz zachodu, prognozowane są opady deszczu.

W czwartek 29 października temperatury ukształtują się od 10 st. na północy do 15 st. C na południowym zachodzie. Opady i zachmurzenie prognozowane są głównie w północnych częściach Polski.