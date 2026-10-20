Granica Unii Europejskiej z Rosją (zdjęcie ilustracyjne)
Belgowie zostali zauważeni przez monitoring obejmujący całą polsko-rosyjską granicę. Na miejsce skierowano patrol Straży Granicznej z placówki w Braniewie.
– Turyści, mimo widocznych tablic informacyjnych, mówiących o przepisach porządkowych w strefie nadgranicznej, weszli na pas drogi granicznej. Dlatego patrol z Placówki Straży Granicznej w Braniewie udał się na miejsce zdarzenia – poinformowała PAP ppłk Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
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Podczas rozmowy z funkcjonariuszami 40-letni mężczyzna i 36-letnia kobieta przyznali, że chcieli zobaczyć, jak wygląda zewnętrzna granica Unii Europejskiej. Za złamanie przepisów każde z nich otrzymało mandat w wysokości 500 zł.
Za wejście na pas drogi granicznej, fotografowanie rosyjskiej strony granicy oraz przekraczanie oznaczonej tablicami strefy zakazu grozi mandat do 500 zł.
W 2026 r. funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już 53 osoby, które złamały te przepisy i zostały ukarane mandatami.
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