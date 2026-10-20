Na zachodzie Europy pogodę kształtować będą niże z ośrodkami w rejonie Islandii, Wysp Brytyjskich i Balearów oraz związane z nimi fronty atmosferyczne. Pozostały obszar kontynentu, w tym Polska, znajdzie się pod wpływem wyżu znad Rosji – informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Pogoda we wtorek 20 października. Chmury, mgły i porywisty wiatr

Wtorek będzie pochmurny, choć miejscami pojawią się przejaśnienia. Rozpogodzeń spodziewać się można głównie na południu kraju. Na północy, wschodzie i w centrum prognozuje się opady deszczu, lokalnie także mżawki. Rano na południu możliwe są mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na północnym zachodzie i do 14 st. C na południu. Powieje przeważnie wiatr słaby i umiarkowany. Mieszkańcy obszarów górskich i wybrzeża muszą jednak przygotować się na silniejsze podmuchy. Na północy i na obszarach podgórskich Karpat wiatr będzie porywisty, wschodni i południowo-wschodni. W Sudetach w porywach osiągnie do 80 km/h. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa. Przewidywany jest jego spadek.

W nocy na południu zachmurzenie na ogół będzie małe i umiarkowane i tam nie powinno padać. Na pozostałym obszarze prognozuje się zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna wyniesie przeważnie od 8 st. C do 11 st. C, tylko w rejonach podgórskich około 6 st. C, a na wzniesieniach lokalnie około 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, na wybrzeżu i Przedgórzu Sudeckim miejscami dość silny – w porywach do około 60 km/h. Na obszarach podgórskich Karpat wiatr również będzie wiał dość silnie – do 40 km/h, a w porywach do 80 km/h. Wysoko w Karpatach jego porywy mogą osiągać do 100 km/h, a w Sudetach do 80 km/h.

Prognoza na środę 21 października. Nawet do 21 st. C na południu

W środę zachmurzenie przeważnie będzie umiarkowane lub duże, a na południu miejscami małe. Słabe opady deszczu bądź mżawki prognozuje się tylko na północnym wschodzie kraju. Pod wieczór przelotne opady deszczu pojawią się także na krańcach zachodnich. Termometry pokażą maksymalnie od 14–15 st. C na północy i Podhalu do 20–21 st. C na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, lokalnie dość silny, w porywach do 55 km/h na wybrzeżu i 65 km/h na Przedgórzu Sudeckim, a na obszarach podgórskich Karpat okresami silny, do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, południowo-wschodni i południowy. Wysoko w górach porywy mogą osiągać do 90 km/h.