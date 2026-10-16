Prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak
Hasło najnowszego finału WOŚP to „Dzisiaj?! Zdrowie Noworodka Najważniejsze”. Na specjalnej konferencji prasowej Jurek Owsiak poinformował, że tematem przewodnim najbliższego finału będzie zdrowie noworodków od sali porodowej przez intensywną terapię. Orkiestra przytacza porażające dane, które mówią, że w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci, a istotna część porodów kończy się powikłaniami.
Czytaj więcej
– Liczyliśmy długo, ponieważ pieniądze długo zjeżdżały z całej Polski. Ostateczny wynik naszego 34. Finału to 263 477 929 zł i 83 grosze – powiedzi...
Jurek Owsiak poinformował także o sprzęcie, na który będą zbierane pieniądze w trakcie finału. Wśród planowanego do zakupu sprzętu znajdują się m.in.:
Ma on pomóc medykom przede wszystkim na oddziałach intensywnej terapii.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas