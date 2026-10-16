Hasło najnowszego finału WOŚP to „Dzisiaj?! Zdrowie Noworodka Najważniejsze”. Na specjalnej konferencji prasowej Jurek Owsiak poinformował, że tematem przewodnim najbliższego finału będzie zdrowie noworodków od sali porodowej przez intensywną terapię. Orkiestra przytacza porażające dane, które mówią, że w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci, a istotna część porodów kończy się powikłaniami.

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Co zamierza kupić WOŚP za zebrane pieniądze

Jurek Owsiak poinformował także o sprzęcie, na który będą zbierane pieniądze w trakcie finału. Wśród planowanego do zakupu sprzętu znajdują się m.in.:

analizatory mleka kobiecego dla oddziałów i banków mleka

stoły do resuscytacji noworodków

monitory funkcji oddechowych

wideolaryngoskopy

nowoczesne respiratory noworodkowe

aparaty do tomografii impedancyjnej

monitory NIRS

systemy HeRO do analizy rytmu serca

inkubatory umożliwiające bezpieczne kangurowanie najmniejszych wcześniaków

karetki N

Ma on pomóc medykom przede wszystkim na oddziałach intensywnej terapii.