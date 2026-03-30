Fundacja ogłosiła wynik tegorocznej zbiórki podczas konferencji prasowej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM w Warszawie.

- Pokazujemy, że Polska się rozwija, że tak jak my od początku grania (...) nagle robiliśmy co roku bardzo świadomą zbiórkę. Dziś prowadzimy siedem medycznych programów ogólnonarodowych, jeden gramy dla wszystkich obszarów medycyny dziecięcej – podsumował Jerzy Owsiak. - 34. Finał był pełen kolorów, pełen nowoczesności, pełen wspaniałości – mówił.

Ostatnia kwota, która widniała na stronie internetowej Fundacji WOŚP przed ogłoszeniem wyniku to 183 mln 231 tys. 782 zł.

Czego dotyczył 34. Finał WOŚP?

34. Finał WOŚP odbył się 25 stycznia 2026 r. Jego celem była diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

33 poprzednie Finały WOŚP – zebrano 2,6 mld zł

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy działa od 1993 r.

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Od wielu lat Finałom WOŚP towarzyszą także akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które rozpoczynają się już na początku grudnia.

W ciągu poprzednich 33 Finałów zbiórek zebrano ponad 2,6 mld zł. WOŚP kupiła i przekazała ponad 81 tys. urządzeń do placówek ochrony zdrowia w całej Polsce. W 2020 r. szacowano, że co piąty sprzęt w polskich szpitalach pochodzi od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W 2022 r. Fundacja WOŚP wydała ponad 23 mln zł na pomoc Ukrainie. Organizacja kupiła 4709 urządzeń za ponad 13,7 mln zł dla ukraińskich szpitali.

Według badań opinii publicznej WOŚP od lat cieszy się największym zaufaniem spośród organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i kościelnych.