WOŚP gra po raz 33. Komu w tym roku pomoże fundacja Jerzego Owsiaka?

Kogo w tym roku chce wesprzeć WOŚP?

Już po raz piąty fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera pieniądze na zakup sprzętu dla klinik onkologicznych. Dotąd temu celowi poświęcone były zbiórki w latach: 1995, 2009, 2010 i 2015. W ręce lekarzy trafiło już ponad tysiąc urządzeń, między innymi 93 ultrasonografy, trzy rezonanse magnetyczne i sześć tomografów komputerowych. Była to pomoc o wartości 107,8 mln zł.

Jak podkreśla WOŚP, leczenie nowotworów dziecięcych wymaga olbrzymich nakładów sprzętowych i diagnostycznych. Dzięki pieniądzom zebranym podczas 33. finału WOŚP możliwe będzie doposażenie placówek medycznych – umożliwi ono skuteczniejsze i szybsze leczenie dzieci walczących z chorobami nowotworowymi. „Choroby nowotworowe to druga, zaraz po wypadkach, najczęstsza przyczyna zgonów dzieci w Polsce” – zauważa fundacja. Rocznie na raka zapada ok. 1,2 tys. dzieci, a trzy tys. pozostaje w trakcie intensywnego leczenia.

Motywem przewodnim 33. Finału WOŚP jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

Fundacja WOŚP zebrać miała informacje o potrzebach dziecięcej onkologii od lekarzy i dyrekcji szpitali. Dzięki temu już teraz wie, że za pieniądze z tegorocznego finału akcji będzie chciała kupić sprzęt dla 18 oddziałów dziecięcych, 17 hospicjów, pięciu ośrodków neurochirurgii onkologicznej, sześciu ośrodków chirurgii onkologicznej oraz czterech zakładów patomorfologii. Będą to m.in.: zestawy laparoskopowe, roboty do chirurgii onkologicznej, urządzenia do mapowania magnetycznego mózgu, rezonanse magnetyczne MRI, aparaty USG, skanery do preparatów histopatologicznych. Dla hospicjów zamierza nabyć zaś m.in. koncentratory tlenu i materace przeciwodleżynowe.

W ramach tegorocznej akcji WOŚP zamierza wesprzeć również leczenie nieonkologicznych schorzeń hematologicznych – to jedne z najczęstszych chorób przewlekłych wśród dzieci.