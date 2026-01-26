Aktualizacja: 26.01.2026 07:34 Publikacja: 25.01.2026 13:16
Prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak w studiu telewizyjnym WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. Trwa 34. finał WOŚP
Foto: PAP/Leszek Szymański
Na ostatniej konferencji w dniu zbiórki Jerzy Owsiak powiedział, że zebrana suma może być mniejsza niż ubiegłoroczna. - Jeżeli zbierzemy mniej, a może się tak stać, świat się nie kończy. Świat po prostu pokazuje, że ma tyle pieniędzy, ile nam przekazał w takiej formie, jaką jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – powiedział Owsiak. - Nie obraźmy się wtedy na nikogo - dodał.
Podczas ubiegłorocznego finału, gdy WOŚP grała na rzecz onkologii i hematologii dziecięcej, pod koniec dnia zbiórki licznik wskazywał 178,5 mln zł. Ostateczna kwota była znacznie wyższa - 289 mln zł.
Organizatorzy poinformowali, że środki zebrane w trakcie tegorocznego finału zostaną przeznaczone na diagnostykę oraz leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci. „Zdrowe brzuszki naszych dzieci” – brzmi hasło finału. Chodzi o problem, który dotyka ok. 1,2-1,5 mln osób. To pierwszy finał WOŚP poświęcony gastroenterologii dziecięcej. Pierwsze zbiórki uruchomiono kilka tygodni temu, do momentu oficjalnego rozpoczęcia finału zebrano prawie 36,5 mln zł.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Foto: Infografika PAP
WOŚP podała, że w niedzielę kwestę prowadziło ok. 120 tys. wolontariuszy działających w blisko 1700 sztabach, w tym prawie stu zagranicznych. Akcję można było wesprzeć wrzucając pieniądze do puszek wolontariuszy, wpłacając środki do wirtualnych puszek (tzw. e-skarbonek) lub biorąc udział w jednej z kilkudziesięciu tysięcy aukcji, z których środki mają iść na Orkiestrę. Fundacja przygotowała 40 mln czerwonych serduszek, które są symbolem akcji.
W związku z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w całej Polsce organizowane były koncerty i imprezy. Głównym miejscem finału były błonia Stadionu Narodowego, gdzie imprezą kierował Jerzy Owsiak. Powstało tam miasteczko WOŚP, na odwiedzających czekały m.in. diabelski młyn i karuzela. Na miejscu można było też uczyć się udzielania pierwszej pomocy i wykonać bezpłatne badania. O godz. 20.00 odbyło się tradycyjne „Światełko do Nieba”. - Zrobiliśmy niesamowitą historię. Po raz 34. jesteśmy ze sobą – powiedział wtedy prezes Orkiestry.
„Światełko do nieba” 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie
Foto: PAP/Leszek Szymański
Policja informowała, że na terenie całego kraju zaplanowano 51 imprez masowych. „Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników czuwa ponad 19 tysięcy funkcjonariuszy policji. Działania koordynuje Centrum Operacyjne Komendy Głównej Policji” – podała w dniu zbiórki policja, apelując, by pamiętać o zasadach bezpieczeństwa.
Po godzinie 21.00 odbyła się konferencja prasowa, podczas której głos zabrał Jerzy Owsiak. Prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poinformował między innymi, że podczas 34. finału były drobne incydenty, ale całe wydarzenie przebiegło spokojnie.
Studio telewizyjne WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie
Foto: PAP/Leszek Szymański
Choroby przewodu pokarmowego u dzieci to m.in. celiakia, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, refluks żołądkowo-przełykowy i inne choroby przełyku oraz żołądka, ciężkie alergie pokarmowe, choroby trzustki i wątroby oraz zaburzenia czynnościowe, np. zespół jelita wrażliwego.
Za pieniądze z tegorocznego Finału WOŚP ma zamiar kupić innowacyjny sprzęt dla chirurgii przewodu pokarmowego (dla kilku ośrodków w Polsce), w tym m.in. konsolę chirurgiczną da Vinci Xi, retraktor chirurgiczny samostabilizujący LoneStar, zestaw retraktorów Nathansona z ramieniem mocującym do stołu operacyjnego, śródoperacyjny endoskop pediatryczny, mobilny cyfrowy aparat RTG czy nowoczesne stoły operacyjne.
W niedzielę opublikowano wyniki sondażu, przeprowadzonego 23 i 24 stycznia przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna dla Wirtualnej Polski. „Czy popierasz działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?” – brzmiało pytanie w ankiecie.
Odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 48 proc. respondentów, opcję „raczej tak” wybrało 24 proc. pytanych, co daje łączny odsetek poparcia na poziomie 72 proc. Brak poparcia dla działań WOŚP zadeklarowało 16 proc. ankietowanych, przy czym 10 proc. było przeciw „zdecydowanie”, a 6 proc. „raczej”. Co ósmy pytany (12 proc.) wybrał odpowiedź „trudno powiedzieć”.
Zbiórka na WOŚP w centrum Warszawy
Foto: PAP/Tomasz Gzell
Podczas ubiegłorocznego 33. Finału WOŚP (celem była onkologia i hematologia dziecięca) zebrano ponad 289 mln zł. Łącznie w ciągu 34 lat działalności fundacja WOŚP zebrała ponad 2,6 mld zł.
