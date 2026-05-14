Chińskie obiady państwowe tradycyjnie czerpią inspirację z kuchni Huaiyang, pochodzącej z regionu otaczającego Szanghaj, znanego z łagodnych, subtelnych smaków, wyrafinowanej pracy noża i nacisku na dania sezonowe.

Aby zwieńczyć spotkanie, podczas którego obie strony wyraziły chęć odświeżenia relacji, planiści menu najwyraźniej dodali nutę kulinarnej elastyczności – włączając pieczoną kaczkę po pekińsku, narodowe danie Chin, a także żeberka wołowe, co najwyraźniej było ukłonem w stronę zamiłowania Trumpa do dobrze wysmażonych steków.

Postawili też na dużą różnorodność deserów dla amerykańskich gości: tiramisu, owoce i lody oraz „ciasto w kształcie muszli”.

Miejsce prezydenta USA Donalda Trumpa przed bankietem państwowym z udziałem prezydenta Chin Xi Jinpinga w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie Foto: Reuters/Evan Vucci

Znaczenie kuchni w chińskiej dyplomacji

Od dziesięcioleci Chiny wykorzystują symbolikę związaną z posiłkami podczas ważnych, oficjalnych wydarzeń i podczas przyjmowania znamienitych gości zagranicznych. We współczesnej historii Chin – przypomina Reuters – głód i zawirowania polityczne, które doprowadziły do dziesięcioleci powszechnego racjonowania żywności, uczyniły z wystawnych posiłków silny symbol statusu w chińskiej kulturze.

Jedzenie pojawiało się również w nieoczekiwanych momentach podczas wizyt zagranicznych urzędników w Chinach w ostatnich latach. W 2023 r. była sekretarz skarbu USA Janet Yellen zażartowała z jedzenia „magicznych grzybów” w pekińskiej restauracji serwującej dania kuchni junańskiej, a w 2011 r. ówczesny wiceprezydent USA Joe Biden jadł w skromnej pekińskiej restauracji słynącej ze smażonej wątróbki.

Przygotowania do bankietu z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa i prezydenta Chin Xi Jinpinga Foto: Reuters/Evan Vucci

W Chinach potrawy niekiedy nazywano imionami znanych osobistości, które je odwiedzały. Przykładem jest przepis na kurczaka, który opracowano specjalnie dla Henry'ego Kissingera podczas jego tajnej podróży w 1971 r. Lokalne restauracje często kopiują później menu bankietowe.

„Bezpieczna” kuchnia Huaiyang

Kuchnia Huaiyang, jedna z ośmiu głównych kuchni regionalnych Chin, od dawna odgrywa ważną rolę podczas ważnych wydarzeń dyplomatycznych.

Podawano ją na „bankiecie założycielskim” w 1949 r., z okazji powstania Chińskiej Republiki Ludowej, na bankiecie z okazji 50. rocznicy powstania Chin w 1999 r., a także na bankiecie wydanym w 2002 r. przez ówczesnego prezydenta Jiang Zemina dla odwiedzającego kraj prezydenta USA George’a W. Busha.

Kuchnia Huaiyang To jedna z Czterech Wielkich Tradycji kuchni chińskiej, obok kuchni kantońskiej, kuchnii Shandong i kuchni syczuańskiej. Wywodzi się z rodzimych stylów gotowania regionu otaczającego dolny bieg rzek Huai i Jangcy. Znana jest z serwowania świeżych dań o lekko słodkim posmaku. Prawie nigdy nie jest pikantna, w przeciwieństwie do niektórych innych kuchni chińskich. Każde danie opiera się na głównym składniku; sposób jego krojenia ma kluczowe znaczenie dla jego przygotowania i ostatecznego smaku. Popularnymi składnikami są ryby, drób, szpinak i pędy bambusa. W kuchni dominują składniki pochodzące z dorzecza rzeki Jangcy, takie jak ryby słodkowodne, węgorze i pędy bambusa, a także minimalna ilość przypraw, aby podkreślić świeżość składdników.

– Jedną z głównych zalet kuchni Huaiyang jest jej szeroki zasięg. Jej smaki są powszechnie akceptowane i dostępne dla większości ludzi, w tym dla gości zagranicznych – wyjaśnia Shi Qiang, szef kuchni w Gui Hua Lou, ekskluzywnej restauracji serwującej dania kuchni Huaiyang w Szanghaju.

Do charakterystycznych dań zaliczają się delikatne, sprężyste klopsiki wieprzowe w kształcie głowy lwa, smażony ryż Yangzhou, „ryba wiewiórka” („squirrel fish”) smażona w głębokim tłuszczu w sosie słodko-kwaśnym oraz tofu wensi – blok tofu pokrojony na tysiące cienkich pasemek.

Nakrycie stołu dla prezydenta USA Donalda Trumpa przed bankietem państwowym z udziałem prezydenta Chin Xi Jinpinga w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie Foto: Reuters/Evan Vucci

– Kuchnia Huaiyang świetnie nadaje się na bankiety, ponieważ jest lżejsza niż kuchnia Szantungu na północy Chin, nie jest tak pikantna jak kuchnia południowo-zachodnia (np. syczuańska), a do tego jest bardziej przystępna i mniej oparta na egzotycznych składnikach niż kantońska, popularna kuchnia południa – wyjaśnia Christopher St. Cavish, pisarz kulinarny z Szanghaju. – W najprostszym opisie jest „bezpieczna”. To jak serwowanie kurczaka na bankiecie w Waszyngtonie. Nikt się nie obrazi ani nie uzna, że jest za ostre, żeby je zjeść, albo za egzotyczne, żeby spróbować – dodaje.