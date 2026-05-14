Jak podkreśla stołeczny ratusz, Urząd Stanu Cywilnego rozpoczął pierwsze w Polsce transkrypcje aktów małżeństw osób tej samej płci, działając w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądowe. Ta decyzja otwiera drogę do systemowego ujednolicenia procedur w całym kraju.

– Podstawowym zadaniem polityków jest przede wszystkim zapewnienie wszystkim obywatelkom i obywatelom poczucia bezpieczeństwa i poczucia godności. Warszawa to miasto otwarte i tolerancyjne i działamy w ten sposób bardzo konsekwentnie od wielu, wielu lat – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. – Dzisiaj rano dokonaliśmy pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego na podstawie wyroku TSUE oraz kolejnych wyroków NSA – dodał.

Jak stwierdził, urzędnicy dokonują transkrypcji aktu w sposób, „jaki uznali za najbardziej stosowny”.

Transkrypcje zagranicznych aktów zawarcia małżeństwa

W najbliższych dniach transkrypcje zostaną wykonane również w innych sprawach par jednej płci, co do których sądy wydały już wyroki.

W kolejnym etapie USC będzie dokonywał transkrypcji aktów małżeństw osób tej samej płci – obywateli polskich – zawartych na terenie państw Unii Europejskiej, o ile złożą stosowny wniosek.

Pytany o kwestie skutków prawnych transkrypcji, Trzaskowski stwierdził, że są to czynności odrębne od samego aktu małżeństwa, a ich rozstrzygnięcie nie należy do kierownika USC wykonującego zadanie zlecone z ramienia administracji rządowej, ani do Prezydenta m.st. Warszawy jako organu władzy samorządowej.

Stołeczny ratusz podkreśla, że transkrypcja jest czynnością materialno-techniczną, polegającą na wiernym przepisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego. Nie przesądza ona o skutkach prawnych małżeństwa na terenie Polski. NSA w wyroku z 30 marca 2026 r. wskazał, że określenie tych skutków wymaga działań ustawodawczych lub odrębnych rozstrzygnięć sądowych.

Ustawa o statusie osoby najbliższej

Z kolei posłanka PO Dorota Łoboda poinformowała o pracach nad ustawą o statusie osoby najbliższej. – Będzie ona rozwiązaniem alternatywnym wobec transkrypcji aktów małżeństwa – powiedziała. – Ta ustawa będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do świadczeń, z prawem do informacji medycznej, do pochówku czy do renty rodzinnej. Ale podobnie jak w przypadku par dwupłciowych, to będzie rozwiązanie odrębne od małżeństwa. Dziś robimy krok w stronę równości – dodała posłanka Łoboda.

Dopiero ustawowe określenie statusu i praw par jednopłciowych – m.in. poprzez ustawę o statusie osoby najbliższej – pozwoli na pełne uregulowanie ich sytuacji w obszarach takich jak prawo rodzinne, podatkowe, administracyjne czy ubezpieczeniowe.

Dodała, że prace nad ustawą są zaawansowane i jeszcze przed wakacjami powinna ona zostać uchwalona przez Sejm.