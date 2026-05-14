Józef Wojciechowski, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej J.W. Construction w zakładzie produkcyjnym w Tłuszczu
J.W. Construction z ekologicznych prefabrykowanych modułów buduje nie tylko domy i budynki wielorodzinne. W takiej technologii powstało np. osiedle Na Wzgórzach pod Krakowem.
– To takie Lego dla dorosłych – obrazuje dyrektor Bartosz Rosa z zakładu produkcyjnego w Tłuszczu pod Warszawą, gdzie wytwarzane są prefabrykowane moduły, z których składa się budynki – i mieszkaniowe, i komercyjne. Dziennie powstaje nawet 300 metrów ścian. Jedna może ważyć nawet 2 tony.
Czytaj więcej
Rusza budowa siedmiokondygnacyjnego hotelu przy al. Grunwaldzkiej w Gdańsku. Budowa ma się zakończyć latem 2027 roku.
W firmowym zakładzie J.W. Construction w Tłuszczu pod Warszawą powstało 208 hotelowych pokoi i kilka apartamentów, które pojadą do Jachranki nad Zalewem Zegrzyńskim.
Jak zapowiada Józef Wojciechowski, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej J.W. Construction, podwarszawski hotel marki AC by Marriott powinien być otwarty pod koniec przyszłego roku. Jeszcze w tym roku mają się zacząć prace ziemne nad konstrukcją żelbetową pod wytworzone w fabryce moduły.
Trwają też testy. Próbę ogniową ma przejść np. elewacja hotelu z drewna azjatyckiego. Obiekt ma sięgać po rozwiązania OZE.
W hotelu znajdą się sale konferencyjne, restauracja, bar. Powstanie też strefa spa z saunami. Na terenie kompleksu o powierzchni 12,5 ha deweloper zaplanował też halę sportową z kilkunastoma kortami tenisowymi (dziesięć zadaszonych), kortami do padla, basenami.
W Jachrance mają też powstać mieszkania. W pierwszym etapie inwestycji deweloper zaplanował ok. 12 tys. mkw. PUM. Lokale do sprzedaży mogą trafić jeszcze w tym roku.
Czytaj więcej
Chyba lepiej zainwestować w lepszy budynek, którego utrzymanie będzie kosztowało mniej przez następnych 40 czy 50 lat - mówi Tomasz Balcerowski, pr...
J.W. Construction buduje też (w tradycyjnej technologii) pięciogwiazdkowy hotel w Krakowie. W zrewitalizowanym budynku dawnej siedziby PKO BP, w pobliżu Starego Miasta, powstanie 120 pokoi na powierzchni 7,5 tys. mkw. W planach jest też obiekt w Zakopanem. – Chcemy, by był to najbardziej luksusowy hotel w górach – mówi prezes Wojciechowski.
W Wiśle z kolei deweloper planuje hotel z zapleczem termalnym.
Firma ma w portfelu także trzy hotele 500 – w Zegrzu, w Strykowie i Tarnowie Podgórnym. W Krynicy-Zdroju działa zaś hotel Czarny Potok.
J.W. Construction podaje, że segment hotelowy odpowiada za ponad 30 proc. przychodów spółki.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas