J.W. Construction z ekologicznych prefabrykowanych modułów buduje nie tylko domy i budynki wielorodzinne. W takiej technologii powstało np. osiedle Na Wzgórzach pod Krakowem.

– To takie Lego dla dorosłych – obrazuje dyrektor Bartosz Rosa z zakładu produkcyjnego w Tłuszczu pod Warszawą, gdzie wytwarzane są prefabrykowane moduły, z których składa się budynki – i mieszkaniowe, i komercyjne. Dziennie powstaje nawet 300 metrów ścian. Jedna może ważyć nawet 2 tony.

Pokoje hotelowe, mieszkania, sport

W firmowym zakładzie J.W. Construction w Tłuszczu pod Warszawą powstało 208 hotelowych pokoi i kilka apartamentów, które pojadą do Jachranki nad Zalewem Zegrzyńskim.

Jak zapowiada Józef Wojciechowski, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej J.W. Construction, podwarszawski hotel marki AC by Marriott powinien być otwarty pod koniec przyszłego roku. Jeszcze w tym roku mają się zacząć prace ziemne nad konstrukcją żelbetową pod wytworzone w fabryce moduły.

Trwają też testy. Próbę ogniową ma przejść np. elewacja hotelu z drewna azjatyckiego. Obiekt ma sięgać po rozwiązania OZE.

W hotelu znajdą się sale konferencyjne, restauracja, bar. Powstanie też strefa spa z saunami. Na terenie kompleksu o powierzchni 12,5 ha deweloper zaplanował też halę sportową z kilkunastoma kortami tenisowymi (dziesięć zadaszonych), kortami do padla, basenami.

W Jachrance mają też powstać mieszkania. W pierwszym etapie inwestycji deweloper zaplanował ok. 12 tys. mkw. PUM. Lokale do sprzedaży mogą trafić jeszcze w tym roku.

Hotelowy luksus w górach

J.W. Construction buduje też (w tradycyjnej technologii) pięciogwiazdkowy hotel w Krakowie. W zrewitalizowanym budynku dawnej siedziby PKO BP, w pobliżu Starego Miasta, powstanie 120 pokoi na powierzchni 7,5 tys. mkw. W planach jest też obiekt w Zakopanem. – Chcemy, by był to najbardziej luksusowy hotel w górach – mówi prezes Wojciechowski.

W Wiśle z kolei deweloper planuje hotel z zapleczem termalnym.

Firma ma w portfelu także trzy hotele 500 – w Zegrzu, w Strykowie i Tarnowie Podgórnym. W Krynicy-Zdroju działa zaś hotel Czarny Potok.

J.W. Construction podaje, że segment hotelowy odpowiada za ponad 30 proc. przychodów spółki.