Mężczyzna miał przy sobie strzelbę, broń krótką oraz kilka noży. Przebiegł przez bramki do wykrywania metalu i ruszył w stronę sali, gdzie odbywała się kolacja. Funkcjonariusze Secret Service unieszkodliwili go, zanim zdołał dotrzeć do sali balowej. Jeden z agentów został trafiony pociskiem z bardzo bliskiej odległości, ale uratowała go kamizelka kuloodporna. Trump powiedział później, że rozmawiał z rannym funkcjonariuszem i że jest on „w bardzo dobrym stanie".

Zatrzymany to 31-letni mieszkaniec Torrance w Kalifornii – informację tę przekazali mediom amerykańskim funkcjonariusze organów ścigania. Mężczyzna ma w poniedziałek usłyszeć zarzuty. Pełniący obowiązki prokuratora generalnego Todd Blanche powiedział, że ich charakter będzie oczywisty wobec tego, co wydarzyło się podczas kolacji. Dyrektor FBI Kash Patel poinformował, że agenci badają zabezpieczoną na miejscu broń oraz łuski, a także przesłuchują świadków.

Na zewnątrz hotelu pojawili się żołnierze Gwardii Narodowej i dodatkowe służby. W zamieszaniu ewakuowano wszystkie osoby objęte ochroną Secret Service – oprócz prezydenta byli to między innymi wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz obrony Pete Hegseth oraz sekretarz stanu Marco Rubio.

Moment ewakuacji Donalda Trumpa Foto: Reuters/ Bo Erickson

Organizatorzy zdecydowali się odwołać wydarzenie. – Zrobimy to jeszcze raz – zapowiedziała Weijia Jiang, przewodnicząca Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu. Trump zapewnił dziennikarzy, że uzgodni nowy termin w ciągu 30 dni i że kolejna edycja będzie „bezpieczniejsza".

Dwie godziny po incydencie prezydent wystąpił przed kamerami w Białym Domu. Określił napastnika jako „chorego człowieka" i stwierdził, że według służb działał on samotnie. Przyznał też, że żadna ochrona nie daje pełnej gwarancji bezpieczeństwa. – Nieważne, ilu masz ludzi i jak są dobrzy. Jeśli ktoś ma świra, to zrobi kłopot – mówił. Na swoim koncie w serwisie Truth Social napisał: „Cóż to był za wieczór w Waszyngtonie. Secret Service i organy ścigania wykonały fantastyczną pracę. Działali błyskawicznie i z wielką odwagą”.

Burmistrz Dystryktu Kolumbii Muriel Bowser oświadczyła na osobnej konferencji prasowej, że nie ma podstaw, by sądzić, iż w sprawę zamieszane były inne osoby, i że obecnie nie istnieje zagrożenie dla mieszkańców stolicy. Trump opublikował w mediach społecznościowych nagranie z monitoringu pokazujące mężczyznę biegnącego za barierki ochronne oraz zdjęcia podejrzanego leżącego w kajdankach na podłodze hotelu.

W kolacji w Washington Hilton brali udział polscy korespondenci w USA – Marcin Antosiewicz z TVP, Marcin Wrona z TVN24 i Marek Wałuski z Polskiego Radia. Nic im się nie stało.

Washington Hilton to ten sam hotel, w którym w 1981 r. w zamachu ciężko ranny został prezydent Ronald Reagan.