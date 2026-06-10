W Sejmie trwają pracę nad zmianą przepisów dotyczących zasad wypłaty zasiłków chorobowych dla kobiet w ciąży
Mowa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jego pierwsze czytanie odbyło się we wtorek 9 czerwca podczas 59. posiedzenia Sejmu. Następnie projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.
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Projekt ustawy autorstwa Polski 2050 przewiduje, że zasiłek chorobowy dla kobiety w ciąży od pierwszego dnia finansowany będzie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To duża zmiana dla firm w porównaniu z dotychczasowym rozwiązaniem. Obecnie koszty pierwszych 33 dni zwolnienia lekarskiego ciężarnej ponosi jej pracodawca.
Jeśli projekt ustawy wejdzie w życie, zmian nie odczują natomiast kobiety w ciąży. Nadal bowiem, tak jak dotychczas, od pierwszego dnia zwolnienia otrzymywać będą zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. wynagrodzenia.
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Według autorów projektu, aktualne przepisy dotyczące L4 ciężarnych mogą wpływać na podejmowane przez firmy decyzje o zatrudnieniu. Pracodawcy, bojąc się kosztów zwolnień lekarskich, mogą niechętnie zatrudniać młode kobiety.
„Pracodawcy, zwłaszcza będący przedsiębiorcami wskazują, że jednym z powodów dla których nie chcą zatrudniać młodych kobiet jest obowiązek zapłaty przez nich wynagrodzenia chorobowego przez pierwsze 33 dni w roku zwolnienia lekarskiego i to płatnego 100 proc. wynagrodzenia. Oznacza to dla nich podwójny wydatek – związany z zapłatą wynagrodzenia oraz zatrudnieniem innego pracownika na zastępstwo” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.
Nowe przepisy mają zatem wyrównać szanse na rynku pracy i ukrócić proceder zatrudniania młodych Polek na podstawie tzw. umów śmieciowych.
Finansowanie zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży już od pierwszego dnia przez ZUS ma także, zdaniem pomysłodawców zmiany przepisów, sprzyjać wyższej dzietności Polaków. „Ustabilizowane zatrudnienie wpływa na stabilizację innych czynników wpływających na dzietność w tym między innymi sytuację mieszkaniową, posiadanie mieszkania jest wskazywane jako czynnik wpływający na decyzję o posiadaniu dziecka” – zauważono we wspomnianym uzasadnieniu.
Nowe zasady przyczynią się także do dostosowania polskich przepisów do międzynarodowych zobowiązań.
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Autorzy projektu informują jednak również o jego kosztach. Nowe przepisy oznaczają wzrost wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Według szacunków opartych na danych ZUS, roczne wydatki FUS w tym zakresie mogą wynieść 1,5 mld zł. „Częściowo koszt ten będzie pokryty ze wzrostu liczby ubezpieczonych obowiązkową składką chorobową. Natomiast decydująca jest perspektywa długofalowa poprawiająca wskaźnik dzietności” – zauważają pomysłodawcy projektu.
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