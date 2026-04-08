Obowiązek zapinania pasów wynika z art. 39 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym: "Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy." Są jednak wyjątki, przewidziane w art. 39 ust. 2 ustawy. Zgodnie z tym przepisem obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy m.in. osoby mającej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów czy też kobiety o widocznej ciąży.

Reklama Reklama

Petycję do Ministerstwa Infrastruktury w kwestii drugiego z tych wyjątków złożył instruktor nauki jazdy, Andrzej Łapa. Wskazał w niej, że choć przedmiotowa regulacja została wprowadzona prawdopodobnie w przekonaniu o ochronie zdrowia ciężarnych, to w świetle aktualnej wiedzy medycznej i badań naukowych stanowi rozwiązanie sprzeczne z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno matek, jak i nienarodzonego potomstwa.

Obalenie mitu o szkodliwości pasów bezpieczeństwa dla ciężarnych

Autor petycji zwrócił uwagę, że urazy powstałe w wypadkach komunikacyjnych stanowią wiodącą przyczynę niepołożniczych zgonów płodów oraz ciężkich urazów matek w krajach rozwiniętych. Powołał się przy tym na badania naukowe opisane w styczniu 2025 r. w renomowanym czasopiśmie Injury Epidemiology, które przeprowadzono na reprezentatywnej próbie odpowiadającej 387 343 wypadkom z udziałem ciężarnych w Stanach Zjednoczonych. Wynika z nich, że zapięcie pasów bezpieczeństwa redukuje ryzyko odniesienia średnich i ciężkich obrażeń o 65 proc., ryzyko śmierci matki o 61 proc., a ryzyko ciężkich urazów wielonarządowych o 64 proc..

W petycji instruktor nauki jazdy podkreślił, że kluczowym ustaleniem badania jest definitywne obalenie mitu o szkodliwości pasów bezpieczeństwa dla ciężarnych. Badacze nie wykazali, aby prawidłowo zapięte pasy zwiększały ryzyko jakichkolwiek obrażeń u kobiet w ciąży.

Zamiast ogólnego zwolnienia możliwość przedstawienia dokumentu od lekarza

W odpowiedzi na petycję Anna Kowalczyk, zastępca dyrektora Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, poinformowała, że resort podjął decyzję o rozpoczęciu pogłębionej analizy przedmiotowego zagadnienia oraz przeglądu obowiązujących przepisów.

„Na wstępie należy wskazać, że Ministerstwo Infrastruktury popiera wszelkie działania i inicjatywy, które służą poprawie bezpieczeństwa na drogach. Podkreślić należy również, że prawidłowe stosowanie pasów bezpieczeństwa jest najskuteczniejszą metodą ochrony życia i zdrowia zarówno matki jak i dziecka. Mając na uwadze argumentację zawartą w petycji, opartą na badaniach naukowych, Ministerstwo uznaje za zasadne ponowne i szczegółowe zbadanie obecnych regulacji w kontekście standardów europejskich” – napisała Anna Kowalczyk.

Przekazała, iż w ramach prowadzonych analiz resort infrastruktury bierze pod uwagę fakt, że w większości państw Unii Europejskiej (m.in. Szwecji, Włoszech, Niemiec, Francji) stosowanie pasów bezpieczeństwa przez kobiety w ciąży jest obowiązkowe, a ewentualne zwolnienia mają charakter wyłącznie medyczny i wymagają posiadania stosownego zaświadczenia lekarskiego.

Kowalczyk przyznała, iż obecnie w Ministerstwie Infrastruktury analizowana jest możliwość wprowadzenia analogicznego rozwiązania, polegającego na zastąpieniu ogólnego zwolnienia z mocy prawa koniecznością przedstawienia specjalistycznego zwolnienia lekarskiego. „Takie rozwiązanie pozwoliłoby na zachowanie niezbędnej ochrony rzadkich przypadków klinicznych, przy jednoczesnym upowszechnianiu standardu zapinania pasów wśród ogółu kobiet w ciąży” – wyjaśniła, zaznaczając jednocześnie, że ostateczne decyzje dotyczące zmian w ustawie zostaną podjęte po przeprowadzeniu pełnej analizy.