Apteczka i kamizelka odblaskowa nie należy do obowiązkowego wyposażenia auta, ale ich posiadanie jest rekomendowane przez fachowców.

Co grozi za brak obowiązkowego wyposażenia?

Kierowca, który nie zadba o to, by jego samochód był odpowiednio wyposażony, może spodziewać się w razie kontroli policji nałożenia mandatu. W przypadku braku gaśnicy lub trójkąta ostrzegawczego może wynieść on od 20 do nawet 500 zł – wszystko zależy od woli policjanta kontrolującego pojazd.

Ponadto, właściciel samochodu może otrzymać mandat w wysokości 100 zł za nieoświetloną, źle zamontowaną i mało czytelną tablicę rejestracyjną, a 150 zł – za brak oznaczenia holowanego samochodu za pomocą trójkąta lub za brak trójkąta lub jego niewłaściwie życie w razie wypadku bądź podczas postoju spowodowanego awarią, lub też 300 zł – za niewłaściwie sygnalizowanie postoju z powodu wypadku na drodze ekspresowej lub autostradzie.