Sprzedali cudze auto, muszą zwrócić zapłatę? Jest wyrok SN

To sedno najnowszego wyroku Sądu Najwyższego dotyczącego nierzadkiej sytuacji obracania skradzionym czy przywłaszczonym autem.

Nabył przywłaszczone auto, zażądał zwrotu pieniędzy

Jak ustaliły łódzkie sądy (okręgowy i apelacyjny) dość luksusowy samochód został bezprawnie przywłaszczony i znalazł się następnie w posiadaniu spółki leasingowej, która sprzedała go właścicielowi warsztatu. Ten ostatni nabył go – jako pośrednik – dla swego klienta, za ok. 130 tys. zł. Rok po tej sprzedaży policja zatrzymała ten samochód i zwróciła belgijskiemu właścicielowi. Okazało się, że to auto było poszukiwane od roku, co więcej, figurowało we właściwym systemie jako poszukiwane.

W tej sytuacji nabywca tego auta pozwał spółkę, od której go kupił, domagając się zwrotu zapłaconej ceny. Sąd apelacyjny zasądził mu żądaną kwotę. Pozwana spółka nie dała jednak za wygraną i w skardze kasacyjnej do Sądu Najwyższego zarzuciła, że SA niewłaściwie zastosował art. 169 § 2 kodeksu cywilnego, uznając, że nie nabyła ona skutecznie tego pojazdu, a dokładniej nie stała się jego właścicielem.

W ocenie pozwanej spółki w tej sprawie powinien mieć zastosowanie art. 169 § 1 k.c., który stanowi, że jeżeli osoba nieuprawniona do rozporządzenia rzeczą ruchomą zbywa ją i wydaje nabywcy, to ten ostatni uzyskuje własność z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie, chyba że działał w złej wierze. A tego nie można zarzuci spółce, więc nic nie jest winna powodowi.