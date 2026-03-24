Niebezpieczną jazdę na trasie ekspresowej S7 przerwał w sobotni wieczór patrol drogówki. – Mężczyźni, jadąc Audi i Skodą, zajmowali oba pasy ruchu, wzajemnie się ścigając i przekraczając dopuszczalną prędkość o 80 km/h – relacjonuje mł. asp. Aleksandra Bardońska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

W nielegalnym wyścigu wzięli udział dwaj obywatele Ukrainy, na co dzień mieszkańcy powiatu mławskiego: 37-latek za kierownicą Audi oraz 23-latek za kierownicą Skody. – Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, kierujący Skodą dopiero co kupił pojazd i podczas drogi powrotnej postanowił sprawdzić jego możliwości, wdając się w nielegalny wyścig z kolegą jadącym Audi – podaje mł. asp. Aleksandra Bardońska.

Jakie kary grożą za udział w nielegalnych wyścigach

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzut udziału w nielegalnym wyścigu drogowym. Nowy art. 178c Kodeksu karnego przewiduje za to karę od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Co więcej, § 2 tego przepisu penalizuje już same przygotowania do nielegalnego wyścigu, co jest zagrożone karą do trzech lat więzienia. Uczestnicy takich nielegalnych wyścigów muszą liczyć się również z dalszymi konsekwencjami prawnymi, w tym możliwością utraty prawa jazdy, zakazem prowadzenia pojazdów, wysokimi kosztami postępowania oraz odpowiedzialnością karną znacznie surowszą, jeśli ich zachowanie doprowadziłoby do wypadku.

Przypomnijmy, iż od 29 stycznia zgodnie z nowym § 26 w art. 115 Kodeksu karnego nielegalnym wyścigiem jest rywalizacja kierujących co najmniej dwoma pojazdami mechanicznymi w ruchu lądowym, w szczególności z zamiarem pokonania odcinka drogi w jak najkrótszym czasie, z naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym.