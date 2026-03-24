Urządzili sobie nielegalny wyścig na trasie ekspresowej. Odpowiedzą z nowego paragrafu

Dwaj obywatele Ukrainy, którzy urządzili sobie nielegalny wyścig na trasie ekspresowej S7 odpowiedzą przed sądem. Na mocy nowych przepisów grozi im nawet 5 lat więzienia.

Aktualizacja: 24.03.2026 15:19 Publikacja: 24.03.2026 14:49

Droga publiczna nie jest miejscem do rywalizacji ani sprawdzania możliwości pojazdu - przypomina pol

Droga publiczna nie jest miejscem do rywalizacji ani sprawdzania możliwości pojazdu - przypomina policja.

Mateusz Adamski

Niebezpieczną jazdę na trasie ekspresowej S7 przerwał w sobotni wieczór patrol drogówki. – Mężczyźni, jadąc Audi i Skodą, zajmowali oba pasy ruchu, wzajemnie się ścigając i przekraczając dopuszczalną prędkość o 80 km/h – relacjonuje mł. asp. Aleksandra Bardońska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie. 

W nielegalnym wyścigu wzięli udział dwaj obywatele Ukrainy, na co dzień mieszkańcy powiatu mławskiego: 37-latek za kierownicą Audi oraz 23-latek za kierownicą Skody. – Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, kierujący Skodą dopiero co kupił pojazd i podczas drogi powrotnej postanowił sprawdzić jego możliwości, wdając się w nielegalny wyścig z kolegą jadącym Audi – podaje mł. asp. Aleksandra Bardońska. 

Wchodzą w życie surowsze kary dla piratów drogowych. Wśród nich dożywotni zakaz prowadzenia
Wchodzą w życie surowsze kary dla piratów drogowych. Wśród nich dożywotni zakaz prowadzenia

Jakie kary grożą za udział w nielegalnych wyścigach

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzut udziału w nielegalnym wyścigu drogowym. Nowy art. 178c Kodeksu karnego przewiduje za to karę od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Co więcej, § 2 tego przepisu penalizuje już same przygotowania do nielegalnego wyścigu, co jest zagrożone karą do trzech lat więzienia. Uczestnicy takich nielegalnych wyścigów muszą liczyć się również z dalszymi konsekwencjami prawnymi, w tym możliwością utraty prawa jazdy, zakazem prowadzenia pojazdów, wysokimi kosztami postępowania oraz odpowiedzialnością karną znacznie surowszą, jeśli ich zachowanie doprowadziłoby do wypadku.

Przypomnijmy, iż od 29 stycznia zgodnie z nowym § 26 w art. 115 Kodeksu karnego nielegalnym wyścigiem jest rywalizacja kierujących co najmniej dwoma pojazdami mechanicznymi w ruchu lądowym, w szczególności z zamiarem pokonania odcinka drogi w jak najkrótszym czasie, z naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym.

Ustawa przewiduje dodatkowo obowiązek uzyskiwania zezwoleń wydawanych przez organy gminne na zloty pojazdów, np. pokazy tuningowanych aut (w liczbie co najmniej 10). Na organizatorów lub osoby prowadzące pokaz, które nie spełnią tego wymogu, może być nałożona grzywna w wysokości co najmniej 2 tys. zł (art. 52aa § 1 k.w.). Zgodnie natomiast z § 2 tego przepisu uczestnikom takiego pokazu grozi grzywna w wysokości do 5 tys. zł.

Zmiany to efekt ustawy z 4 grudnia 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa
Za tydzień zmiany w prawie drogowym. Za takie zachowania odbiorą prawo jazdy

