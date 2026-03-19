Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Od 30 marca policja za takie zachowania odbierze prawo jazdy

W poniedziałek 30 marca wchodzą w życie kolejne, nowe przepisy dla kierowców. Rozszerzają one katalog przypadków, w których policja obligatoryjnie będzie zatrzymywać prawo jazdy na 3 miesiące.

Publikacja: 19.03.2026 12:58

Zmiany to efekt ustawy z 4 grudnia 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Foto: PAP/Marcin Bielecki

Mateusz Adamski

Niedawno, bo od 3 marca obowiązują przepisy, które wprowadziły nową przesłankę do obligatoryjnego zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące. Taka sankcja grozi za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym. Wcześniej z utratą prawa jazdy musieli liczyć się kierowcy, którzy dopuszczali się takiego przekroczenia prędkości tylko w terenie zabudowanym.

Komendy policji w całym kraju informują o pierwszych „ofiarach” nowych przepisów. Tymczasem już niedługo katalog przypadków, w których policja obligatoryjnie będzie zatrzymywać prawo jazdy na 3 miesiące, zostanie rozszerzony o kolejne dwa zachowania. Chodzi o tzw. drift i jazdę motocyklem na jednym kole. 

Wchodzący w życie 30 marca przepis (art. 102 ust. 1 par. 9 ustawy o kierujących pojazdami) mówi o tym, że starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku, gdy kierujący pojazdem silnikowym lub motorowerem celowo kierował pojazdem w sposób powodujący poślizg kół (drift) lub powodujący utratę styczności z nawierzchnią chociaż by jednego z kół pojazdu. 

Czytaj więcej

Do tej pory kierowcy tracili prawo jazdy jadąc z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż
Prawo drogowe
Taryfa ulgowa zniknęła. Kierowcy tracą prawo jazdy przez nowy przepis

Za drift i jazdę na jednym kole grozi nawet 30 tys. zł grzywny 

To kolejne zaostrzenie przepisów dotyczące tego typu zachowań. Pod koniec stycznia weszły w życie przepisy penalizujące driftowanie podczas nieformalnych spotkań kierowców (samo driftowanie na oficjalnych zlotach czy pokazach jest legalne). Obecnie jest to przestępstwo zagrożone karą od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Natomiast takie zachowanie w ruchu drogowym to wykroczenie z art. 86c k.w., za które grozi od 1500 zł (min. 3 tys. zł w przypadku recydywy). Jeśli zaś drift stwarza zagrożenie w ruchu drogowym – wówczas minimalna wysokość grzywny wyniesie 2500 zł (5 tys. zł w przypadku recydywy).

Reklama
Reklama

W przypadku driftu czy jazdy na jednym kole, górna granica grzywny wynosi nie 5 tys. zł, jak przy większości wykroczeń, lecz 30 tys. zł.

Czytaj więcej

Wchodzą w życie surowsze kary dla piratów drogowych. Wśród nich dożywotni zakaz prowadzenia
Prawo drogowe
Wchodzą w życie surowsze kary dla piratów drogowych. Wśród nich dożywotni zakaz prowadzenia

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nawiązanie stosunku służbowego sędziego TK następuje właśnie po złożeniu ślubowania. Na zdjęciu: sie
Sądy i trybunały
Nowym sędziom TK grozi finansowa próżnia. Kto im będzie płacił?
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Od 17 marca spadkobiercy zyskają możliwość elektronicznego złożenia wniosku o wpis do księgi wieczys
Spadki i darowizny
Od 17 marca ważne zmiany dla spadkobierców. Te formalności załatwią u notariusza
Minister edukacji Barbara Nowacka podczas briefingu prasowego w Olsztynie
Prawo w Polsce
Będzie nowy zakaz dla uczniów w szkołach. Minister edukacji podała datę
Małgorzata Manowska, I prezes SN
Sądy i trybunały
Wezwali przewodniczącą Trybunału Stanu pod rygorem kary. Oto odpowiedź Manowskiej
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama