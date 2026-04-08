Decyzja o przeprowadzeniu referendum w Krakowie otwiera jeden z najciekawszych politycznych rozdziałów ostatnich lat w samorządach. Jak przypomina prowadząca: – Komisarz wyborczy w Krakowie podjął decyzję o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta przed upływem kadencji. W tle tej decyzji są zarówno lokalne napięcia, jak i szersze procesy, które wpływają na funkcjonowanie dużych miast.

Rozmówcy nie ukrywają osobistego stosunku do tematu. – Kraków to miasto bliskie obu naszym sercom – mówi Marzena Tabor-Olszewska, podkreślając, że choć dziś mieszkają w Warszawie, wciąż uważnie śledzą to, co dzieje się w dawnej stolicy Polski. To spojrzenie „z zewnątrz” pozwala dostrzec skalę napięć, które narastały od miesięcy.

Miasto emocji, kampanii i politycznych rachunków

Jak tłumaczy Michał Kolanko, obecna sytuacja to efekt wielu nakładających się zjawisk. – Myślę, że to, co się dzieje teraz w Krakowie, to zarówno globalne wyzwania, jak i lokalna polityka. Wśród nich pojawia się choćby obawa o przyszłość rynku pracy w dobie sztucznej inteligencji.

Jednak kluczowe znaczenie ma polityka. – W Krakowie jest też kwestia polityczna. Ostatnia kampania samorządowa była bardzo brutalna – podkreśla Kolanko. Jej skutki są odczuwalne do dziś, a emocje nie opadły. – To nie jest taka zwykła sytuacja – dodaje, wskazując na długo narastające napięcia.

Sam prezydent przyznaje się do części błędów, co wpisuje się w jego obecną strategię. To element szerszego planu politycznego, który ma pomóc przetrwać referendum. Strategia ta opiera się na wyciszaniu emocji. – To nie jest kampania w świecie, który był nawet w 2024 r.. To jest nowy świat – zauważa Kolanko. Dzisiaj kluczową rolę odgrywają media społecznościowe i mechanizmy napędzające zaangażowanie.

Demokracja algorytmiczna i walka o frekwencję

Dziennikarz zwraca uwagę na nowy model polityki. – Toczy się w warunkach demokracji algorytmicznej – mówi. Oznacza to, że każda wypowiedź, każdy wpis czy wydarzenie mogą zwiększać lub wygaszać emocje wokół referendum.

Dlatego celem prezydenta jest demobilizacja wyborców. Kluczowe pytanie brzmi: ilu z nich faktycznie pójdzie głosować?

Nie bez znaczenia jest także kontekst ogólnopolski. – Każda informacja o referendum, każde zaangażowanie kogoś z kraju, z centrali, to jest dla prezydenta potencjalnie zła wiadomość – podkreśla rozmówca. Wsparcie lub krytyka ze strony polityków krajowych może tylko podgrzać atmosferę.

Z drugiej strony mieszkańcy mierzą się z codziennymi problemami miasta. – Żaden samorządowiec ani dużego, ani średniego, ani małego miasta stojący przed tego typu problemami nie może ich w ciągu miesiąca rozwiązać – zauważa Kolanko.

Referendum w Krakowie może okazać się czymś więcej niż lokalnym wydarzeniem. To test dla polityków, mieszkańców i całego systemu – sprawdzian tego, jak działa demokracja w czasach emocji, technologii i nieustannej walki o uwagę wyborców.