Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominuje klin wyżu znad Atlantyku, jedynie północna część Europy oraz częściowo południowy wschód kontynentu znajdują się w zasięgu niżów i związanych z nimi układów frontów atmosferycznych. Polska jest pod wpływem słabego klina Wyżu Azorskiego, jednak na wschodzie i południu kraju oddziałuje strefa pofalowanego frontu atmosferycznego związanego z niżem znad Morza Norweskiego. Za frontem napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie, jedynie na krańcach południowo-wschodnich utrzymuje się jeszcze cieplejsza masa powietrza.

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Środa pod znakiem deszczu, burz i ochłodzenia

W środę w kraju zachmurzenie duże i całkowite, na południowym wschodzie z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami, a na północnym zachodzie początkowo małe, później wzrastające do dużego. Na północnym zachodzie i zachodzie przelotne opady deszczu, po południu lokalnie burze. Na pozostałym obszarze opady deszczu przelotne lub jednostajne, na południu kraju okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym; po południu na południowym wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Suma opadów na północnym zachodzie, zachodzie, w centrum oraz na południowym wschodzie miejscami do ok. 15 mm, a na południu do 20-25 mm.

Temperatura maksymalna od 14 st. C do 16 st. C na południu, ok. 20 st. C na przeważającym obszarze Polski, do 24 st. C na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, we wschodniej połowie kraju przeważnie z kierunków północnych, w zachodniej z kierunków południowych. W czasie burz wiatr w porywach do ok. 60 km/h, lokalnie do 70 km/h. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h.

Niebezpieczna noc w części Polski. Możliwe burze i porywisty wiatr

W nocy zachmurzenie całkowite i duże. Okresami opady deszczu, a na wschodzie i południowym wschodzie również burze; burze możliwe początkowo także na północy. Opady deszczu miejscami o umiarkowanym lub silnym natężeniu, zwłaszcza na południu i wschodzie, przejściowo także w centrum kraju. Na przeważającym obszarze suma opadów od 10 mm do 20 mm, a na wschodzie i południowym wschodzie od 20 mm do 30 mm.

Temperatura minimalna od 8 st. C do 9 st. C miejscami na północy i w rejonach podgórskich, ok. 11 st. C w centrum do 16 st. C na krańcach wschodnich. Wiatr na północy i zachodzie słaby zmienny, nad ranem przechodzący na zachodni i północno-zachodni, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, z kierunków północnych, nad ranem stopniowo skręcający na zachodni. W czasie burz porywy wiatru do ok. 65 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km/h.

Prognoza pogody na czwartek: Nadal chłodno, ale możliwe większe rozpogodzenia

W czwartek początkowo zachmurzenie duże i całkowite, później postępujące od zachodu i południa większe przejaśnienia, wieczorem rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, a początkowo na północnym wschodzie i północy także opady jednostajne o natężeniu umiarkowanym. Na zachodzie, północy oraz na krańcach wschodnich miejscami burze. Suma opadów na północy miejscami do 20 mm, na zachodzie do 15 mm, na wschodzie do 10 mm.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 15 st. C do 18 st. C, chłodniej miejscami na północy i w rejonach podgórskich, od 13 st. C do 14 st. C, a cieplej na krańcach południowo-wschodnich, do 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni, tylko rano na Podlasiu z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do ok. 60 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach do 55 km/h.

Taka pogoda czeka nas w Warszawie w środę i czwartek

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże i całkowite. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna ok. 19 st. C. Wiatr słaby, przeważnie północny. W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów do ok. 20 mm. Temperatura minimalna ok. 14 st. C. Wiatr słaby, z kierunków północnych. W czwartek w stolicy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna ok. 17 st. C. Wiatr słaby, zachodni.