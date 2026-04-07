Podczas referendum wyborcy w Krakowie będą podejmować decyzję nie tylko w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta, ale także odwołania całej Rady Miasta Krakowa.

We wtorek opublikowane zostało postanowienie komisarza wyborczego w Krakowie, Dagmary Anny Daniec-Cisło, o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa przed upływem kadencji.

Referendum w Krakowie. Mieszkańcy zdecydują, czy chcą odwołać prezydenta Aleksandra Miszalskiego

„Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Pana Aleksandra Jana Miszalskiego z funkcji Prezydenta Miasta Krakowa przed upływem kadencji?” oraz „Czy jest Pani/Pan za odwołaniem Rady Miasta Krakowa przed upływem kadencji?” – takie pytania zostaną zadane w referendum 24 maja, wynika z postanowienia komisarza wyborczego.

Do zorganizowania referendum potrzeba było podpisów co najmniej 10 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców, czyli ponad 58 tys. Inicjatorzy referendum mieli na zebranie podpisów 60 dni, ale zakończyli akcję wcześniej, po 43 dniach, informując, że zebrali blisko 134 tys. podpisów. – Nie sądziliśmy, że skończy się to tak spektakularnym sukcesem – mówił na konferencji prasowej 11 marca przewodniczący rady dzielnicy Stare Miasto Jan Hoffman, jeden z organizatorów zbiórki.

Aleksander Miszalski to polityk Koalicji Obywatelskiej, większość w Radzie Miasta Krakowa ma Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica. W akcję zbierania podpisów w Krakowie, rozpoczętą przez grupę obywateli podkreślających, że nie są grupą polityczną, włączyli się politycy opozycji, w tym przedstawiciele PiS i Konfederacji. Krytycy zarzucają Miszalskiemu m.in. kolesiostwo, nadmierne zadłużanie miasta oraz prowadzenie urzędu w niegodny sposób. Prezydent był też krytykowany w związku z podwyżką cen biletów komunikacji miejskiej, wprowadzeniem w Krakowie Strefy Czystego Transportu (SCT) oraz wydłużeniem okresu płatnego parkowania i wprowadzeniem opłat za parkowanie w niedziele.

Referendum w Krakowie. Decydująca może być frekwencja

Zgodnie z przepisami, nawet jeśli przeciwnicy prezydenta miasta uzyskają w głosowaniu większość, to może on zachować stanowisko. Przekonała się o tym Hanna Gronkiewicz-Waltz (PO). W październiku 2013 r. odbyło się referendum w sprawie odwołania ówczesnej prezydent Warszawy z funkcji, w którym za odwołaniem Gronkiewicz-Waltz było 94,86 proc. głosujących, a 5,14 proc. przeciw. Ponieważ w referendum wzięło udział 25,66 proc. uprawnionych, jego wyniki nie zostały uznane za wiążące.

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski Foto: PAP/Łukasz Gągulski

Aby referendum zostało uznane za ważne, do urn muszą pójść co najmniej 3/5 wyborców biorących udział w wyborze prezydenta miasta w II turze. Oznacza to, że w Krakowie minimalna wymagana frekwencja w przypadku wniosku o odwołanie Miszalskiego to 158 555 głosów, a w przypadku Rady Miasta Krakowa – 179 792.

Kim jest Aleksander Miszalski?

Aleksander Miszalski studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha. W 2009 r. wstąpił do Platformy Obywatelskiej, by w kolejnych latach zostać szefem jej struktur w Krakowie i w województwie małopolskim. W 2014 r. został wybrany na radnego Krakowa, cztery lata później uzyskał reelekcję. Miszalski był też aktywny w polityce na szczeblu centralnym – w 2019 r. uzyskał mandat posła z list KO, a w 2023 r. został wybrany ponownie.

W wyborach na prezydenta Krakowa w 2024 r. Miszalskiego poparły Platforma Obywatelska oraz Nowa Lewica. W pierwszej turze polityk zajął pierwsze miejsce z wynikiem 110 556 głosów (37,21 proc.). W drugiej turze Miszalski wygrał, zdobywając 133 703 głosy (51,04 proc.) i pokonując Łukasza Gibałę (128 269 głosów, 48,96 proc.). Polityk objął urząd 7 maja 2024 r.