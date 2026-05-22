Ważne orzeczenie w sprawie dziedziczenia i przedawnienia roszczeń
Sprawa dotyczyła miasta, które w 2015 r. uzyskało sądowy nakaz zapłaty wobec dłużniczki. Kobieta zmarła w kolejnym roku. Schody zaczęły się, gdy dekadę później miasto złożyło wniosek o nadanie wcześniejszemu nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności.
Referendarz sądowy go bowiem oddalił, wskazując, że roszczenie – w tym przypadku sześcioletnie – przedawniło się z końcem 2024 r. A w ocenie referendarza bieg przedawnienia nie został przerwany złożeniem przez gminę wniosków o stwierdzenie nabycia spadku. Gmina nie dawała za wygraną. Wskazała na art. 123 § 1 pkt 1 kodeksu cywilnego (k.c.), według którego bieg przedawnienia roszczenia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania sprawy lub egzekwowania roszczeń.
Spór trafił na wokandę, a sąd rejonowy powziął wątpliwość, czy złożenie przez wierzyciela wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia wierzyciela inicjującego to postępowanie? Sąd zauważył, że w orzecznictwie zarysowały się różne linie orzecznicze i wystąpił o ich rozstrzygnięcie uchwałą.
Sąd Najwyższy (SN) zajął się problemem. W podjętej uchwale uznał, że złożenie przez wierzyciela wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia wierzyciela. O ile jednak jest niezbędne dla dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia tego roszczenia.
Mówiąc inaczej SN dopuścił przerwanie biegu terminu przedawnienia w takich sytuacjach, ale tylko jeśli wniosek jest niezbędny dla ochrony interesów wierzyciela.
Sygnatura akt: III CZP 27/25
