Mowa o projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Projekt ten na stronach RCL pojawił się we wtorek 19 maja i dotyczy zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 8 lipca 2014 r.

Badania psychologiczne kierowców. Kto musi się im poddać?

Proponowany wzrost opłat za obowiązkowe badania psychologiczne dla kierowców dotyczy stawek za badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, a także ponownych badań przeprowadzanych w trybie odwoławczym.

Opłata ta dotyczy wyłącznie grup kierowców, którzy zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami są objęci obowiązkiem wykonywania tego rodzaju badań. Jak przypomina Rynek Zdrowia, są to m.in.

osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E;

osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, wobec których wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia;

osoby ubiegające się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu oraz osoby przedłużające ważność tych uprawnień;

kierowcy, którzy kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

kierowcy, którzy przekroczyli liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego;

kandydaci na instruktora i instruktorzy;

kandydaci na egzaminatora i egzaminatorzy.

Opłata za obowiązkowe badania psychologiczne dla kierowców może wzrosnąć

Obecna stawka za obowiązkowe badania psychologiczne dla kierowców w kwocie 150 zł obowiązuje, jak przypomniano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, od 20 lipca 2014 r. Proponowana kwota za badania w kwocie 200 zł „[…] jest zbliżona do rzeczywistego kosztu ich przeprowadzania, uwzględnia ona zarówno czas wykonania tych badań, jak i amortyzacje sprzętów (urządzeń) oraz koszty utrzymania lokalu, co zostało potwierdzone w pismach od podmiotów je wykonujących”.

Projekt rozporządzenia zawiera przepis przejściowy. Zgodnie z nim za badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu rozpoczęte, a niezakończone wydaniem orzeczenia psychologicznego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, kierowcy zapłacą wcześniejszą stawkę, czyli 150 zł.

Projekt rozporządzenia, jak wynika z informacji znajdujących się na stronach Rządowego Centrum Legislacji, 19 maja trafił do konsultacji publicznych. Od tego momentu wszystkie zainteresowane strony mają 30 dni na zgłoszenie ewentualnych uwag.

Proponowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.