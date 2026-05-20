Czy za opóźnioną wypłatę z OC można zasądzić dodatkowe odsetki?

Problem pojawił się w sprawie o zapłatę odszkodowania z polisy OC za straty, jakie poszkodowana poniosła na skutek pożaru jej budynku magazynowo–warsztatowego. Sąd I instancji zasądził jej kilkaset tysięcy zł od towarzystwa ubezpieczeniowego plus odsetki liczone od dnia wydania wyroku. Szkopuł w tym, że orzeczenie zapadło ponad siedem lat po pożarze. Poszkodowana wniosła więc od niego apelację, domagając się odsetek za lata oczekiwania na zasądzenie odszkodowania.

Sąd apelacyjny zgodził się z kobietą, że zasądzenie rekompensaty za szkodę ustaloną według cen z dnia orzekania nie wyłącza możliwości przyznania poszkodowanemu dodatkowych odsetek liczonych od powstania szkody do dnia wydania wyroku. Z tym nie pogodziło się towarzystwo ubezpieczeniowe. Tłumaczyło, że informowało kobietę wysuwającą roszczenia o okolicznościach uzasadniających odmowę wypłaty odszkodowania, a gdy sąd je zasądził, to uwzględnił, że między datą wymagalności odszkodowania a datą wyrokowania doszło do wzrostu cen.

SN za przyznaniem odsetek

Nic to jednak nie dało, bo Sąd Najwyższy (SN) nie uwzględnił skargi kasacyjnej ubezpieczyciela. Co prawda przytoczył trzy różne poglądy, od jakiej daty należą się poszkodowanemu odsetki. Niemniej w tej sprawie opowiedział się za przyznaniem powódce odsetek za okres poprzedzający wyrokowanie.

SN wskazał, że powódka – ani w postępowaniu likwidacyjnym, ani podczas postępowań sądowych – nie otrzymała od towarzystwa ubezpieczeniowego, czyli podmiotu profesjonalnego, jakiejkolwiek kwoty, która pozwalałaby choćby na zabezpieczenie pogorzeliska przed dalszą degradacją czy kradzieżami mienia ze spalonego budynku.

Wyrok w I instancji zapadł zaś dopiero siedem lat później. Kobieta została zmuszona do wystąpienia na drogę sądową, gdyż ubezpieczyciel bezpodstawnie odmówił jej wypłaty odszkodowania. W ocenie SN zasadnie więc uznano, że odsetki na rzecz powódki powinny zostać zasądzone także za okres poprzedzający datę wyrokowania.

Sygnatura akt: I CSK 1358/25

