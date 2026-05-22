To najdroższe studia w Polsce
Stawki za stomatologię na kierunku lekarsko-dentystycznym na studiach niestacjonarnych i na prywatnych uczelniach podaje serwis Rynek Zdrowia, powołując się na dane „Strefy Edukacji”.
Stomatologia to studia w ramach kierunku lekarsko-dentystycznego. Są to studia jednolite magisterskie. Trwają 5 lat (10 semestrów).
Jak można przeczytać na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, są one realizowane w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych. Ponadto ich plan przewiduje praktyki zawodowe w okresie wakacyjnym.
„Program pierwszych dwóch lat obejmuje kształcenie w zakresie nauk morfologicznych, naukowych podstaw medycyny, przedmiotów poszerzających wiedzę humanistyczną, a także nauk przedklinicznych. […] Program III i IV roku studiów, poza kontynuacją kształcenia w zakresie nauk przedklinicznych, obejmuje kształcenie kliniczne w zakresie przedmiotów kierunkowych. Na V roku studiów odbywa się praktyczne nauczanie kliniczne, realizowane w klinikach i zakładach Uczelni” – czytamy na stronie wspomnianego uniwersytetu.
Ceny studiów niestacjonarnych i studiów na prywatnych uczelniach na kierunku lekarsko-dentystycznym mieszczą się w przedziale od 53 tys. zł do 85 tys. zł za rok nauki. Oznacza to, że koszt za 5 lat nauki może wynieść nawet 425 tys. zł, zauważa Rynek Zdrowia. Serwis podaje ceny na następujących uczelniach:
W Polsce stomatologię na kierunku lekarsko-dentystycznym można studiować, jak przypomina Rynek Zdrowia, na 11 uczelniach medycznych i uniwersytetach. Oto one:
