Stawki za stomatologię na kierunku lekarsko-dentystycznym na studiach niestacjonarnych i na prywatnych uczelniach podaje serwis Rynek Zdrowia, powołując się na dane „Strefy Edukacji”.

Studia na stomatologii. Zasady

Stomatologia to studia w ramach kierunku lekarsko-dentystycznego. Są to studia jednolite magisterskie. Trwają 5 lat (10 semestrów).

Jak można przeczytać na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, są one realizowane w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych. Ponadto ich plan przewiduje praktyki zawodowe w okresie wakacyjnym.

„Program pierwszych dwóch lat obejmuje kształcenie w zakresie nauk morfologicznych, naukowych podstaw medycyny, przedmiotów poszerzających wiedzę humanistyczną, a także nauk przedklinicznych. […] Program III i IV roku studiów, poza kontynuacją kształcenia w zakresie nauk przedklinicznych, obejmuje kształcenie kliniczne w zakresie przedmiotów kierunkowych. Na V roku studiów odbywa się praktyczne nauczanie kliniczne, realizowane w klinikach i zakładach Uczelni” – czytamy na stronie wspomnianego uniwersytetu.

Ile kosztuje studiowanie stomatologii na studiach niestacjonarnych lub na prywatnej uczelni?

Ceny studiów niestacjonarnych i studiów na prywatnych uczelniach na kierunku lekarsko-dentystycznym mieszczą się w przedziale od 53 tys. zł do 85 tys. zł za rok nauki. Oznacza to, że koszt za 5 lat nauki może wynieść nawet 425 tys. zł, zauważa Rynek Zdrowia. Serwis podaje ceny na następujących uczelniach:

Warszawski Uniwersytet Medyczny – 427 tys. zł za cały tok studiów, opłata roczna jednorazowa 85,4 tys. zł;

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – 350 tys. zł za cały tok studiów, opłata roczna 70 tys. zł;

Śląski Uniwersytet Medyczny – 64,5 tys. zł za rok;

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – opłata roczna 78,7 tys. zł;

Gdański Uniwersytet Medyczny – 58 tys. zł za rok;

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – 63 tys. zł za rok;

Uczelnia Łazarskiego – 76 tys. zł za I rok, a w kolejnych latach opłaty rosną do 96 tys. zł za V rok.

Gdzie w Polsce można studiować stomatologię?

W Polsce stomatologię na kierunku lekarsko-dentystycznym można studiować, jak przypomina Rynek Zdrowia, na 11 uczelniach medycznych i uniwersytetach. Oto one: