Europa przestała mówić o wodzie wyłącznie w kontekście ochrony środowiska. Komisja Europejska uznała ją za zasób strategiczny i fundament bezpieczeństwa gospodarczego, infrastrukturalnego i społecznego. W czerwcu 2025 roku została przyjęta Europejska Strategia Odporności Wodnej, która wskazuje, że państwa niezdolne do zabezpieczenia stabilnych zasobów wodnych będą tracić konkurencyjność, inwestycje i zdolność utrzymania infrastruktury krytycznej.

Tymczasem Polska już dziś należy do krajów o najniższych zasobach wodnych w Unii Europejskiej, które wynoszą ok. 1600 m³ wody na mieszkańca rocznie wobec średniej unijnej wynoszącej ponad 4500 m³. Wysychające rzeki, rekordowe temperatury, coraz częstsze pożary lasów i narastające problemy rolnictwa pokazują, że kryzys wodny nie jest scenariuszem przyszłości, ale rzeczywistością.

Największym zagrożeniem nie jest jednak sam brak wody, ale brak świadomości skali problemu i brak skoordynowanej strategii państwa.

– Woda przestaje być wyłącznie tematem środowiskowym. Dziś staje się warunkiem bezpieczeństwa gospodarczego, energetycznego i infrastrukturalnego państwa. Bez odporności wodnej nie będzie odpornej gospodarki – podkreśla Marek Kowalski, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców.

Eksperci alarmują, że brak stabilnych zasobów wodnych zaczyna uderzać w kolejne sektory gospodarki. Elektrownie potrzebują wody do chłodzenia systemów energetycznych. Miasta wymagają wydolnej infrastruktury retencyjnej podczas fal upałów i ekstremalnych zjawisk pogodowych. Centra danych oraz infrastruktura cyfrowa zużywają coraz większe ilości wody do chłodzenia systemów IT. Bez odpowiednich inwestycji Polska może w najbliższych latach stanąć przed realnym ryzykiem konieczności wprowadzenia ograniczeń dla przemysłu, energetyki czy transportu.

Blue Deal Congress 2026 ma być miejscem, gdzie dyskusja o wodzie zostanie przeniesiona z poziomu ostrzeżeń na poziom konkretnych decyzji, projektów i finansowania.

W programie wydarzenia znajdą się m.in.: wystąpienie Pernille Weiss-Ehler, członkini gabinetu Komisarz ds. środowiska, odporności wodnej i konkurencyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym, dotyczące nowej polityki wodnej UE i Europejskiej Strategii Odporności Wodnej; prezentacja Strategii Wodnej dla Przemysłu w Polsce, debata o bezpieczeństwie żywnościowym i retencji w rolnictwie, blok technologii i inwestycji możliwych do wdrożenia „tu i teraz” oraz panel dotyczący finansowania odporności wodnej i nowych instrumentów europejskich.

Szczególne znaczenie będzie miał panel poświęcony finansowaniu inwestycji wodnych. Europejski Bank Inwestycyjny deklaruje przeznaczenie co najmniej 15 mld euro i uruchomienie dalszych kilkudziesięciu miliardów euro na sektor wodny 2025–2027, a Unia Europejska przygotowuje kolejne mechanizmy wspierające retencję, odzysk wody i modernizację infrastruktury. Polska stoi dziś przed wyborem: albo aktywnie włączymy się w tworzenie nowych regulacji i projektów inwestycyjnych, albo pozostaniemy odbiorcą kosztownych obowiązków bez odpowiednich narzędzi finansowania.

– Europa już traktuje wodę jako zasób strategiczny XXI wieku. Polska nie może obudzić się dopiero wtedy, gdy rachunek za wieloletnie zaniedbania stanie się nie do udźwignięcia. Blue Deal Congress ma być impulsem do budowy realnej strategii odporności wodnej dla państwa, gospodarki i samorządów – podkreśla Marek Kowalski.

Kongres ma również pokazać, że kryzys wodny to nie wyłącznie zagrożenie, ale także ogromna szansa modernizacyjna dla Polski. Inwestycje w retencję, cyfryzację danych hydrologicznych, zamknięte obiegi wody, technologie odzysku i nowoczesną infrastrukturę mogą stać się impulsem dla innowacji, przemysłu i rynku finansowego.

Federacja Przedsiębiorców Polskich od wielu miesięcy aktywnie uczestniczy w europejskich pracach nad wdrażaniem Strategii Odporności Wodnej UE, współpracując z instytucjami unijnymi, sektorem finansowym i przedsiębiorstwami. Blue Deal Congress 2026 ma być miejscem, gdzie europejskie strategie spotkają się z praktycznymi rozwiązaniami dla polskiej gospodarki.

– Nie możemy już traktować wody jako zasobu oczywistego i nieograniczonego. To od decyzji podejmowanych dziś zależy bezpieczeństwo infrastruktury, konkurencyjność polskich firm i jakość życia przyszłych pokoleń – podsumowuje Marek Kowalski.

Blue Deal Congress 2026 odbędzie się 16 czerwca 2026 roku i będzie platformą współpracy liderów UE, administracji, biznesu oraz sektora technologicznego wokół najważniejszego zasobu przyszłości – wody.

