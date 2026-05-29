Ponad 7400 uczniów szkół średnich z całej Polski przez ostatnie miesiące przekładało własne pomysły na konkretne działania społeczne. W ramach XII edycji Olimpiady Zwolnieni z Teorii uczniowie i uczennice zrealizowali 1534 projekty społeczne, odpowiadając na wyzwania szczególnie ważne dla młodego pokolenia: zdrowie psychiczne, edukację, cyberbezpieczeństwo, ekologię, dostępność przestrzeni miejskiej, relacje międzypokoleniowe, przeciwdziałanie hejtowi, kulturę, bezpieczeństwo czy wyrównywanie szans.

Tegoroczny finał pokazał jednak nie tylko skalę zaangażowania młodzieży, ale też wyjątkową jakość ich działań. Jak podkreślała podczas otwarcia Gali Złotej Paula Bruszewska, prezeska Fundacji Zwolnieni z Teorii, XII edycja postawiła kapitule wyjątkowo trudne zadanie.

– To była edycja o najwyższej, bezprecedensowej jakości. Projekty uczestników miały średnio o 10 procent lepsze wyniki niż rok temu, a liczba nagrodzonych inicjatyw wzrosła o jedną piątą. Kapituła stanęła przed niemal niemożliwym zadaniem i zdecydowała się przyznać 21 Złotych Wilków. Młodzi ludzie podnieśli poprzeczkę tak wysoko, że dosłownie zaniemówiliśmy z wrażenia – mówiła podczas Gali Złotej Paula Bruszewska, prezeska Fundacji Zwolnieni z Teorii.

21 Złotych Wilków dla projektów, które odpowiadają na realne potrzeby

Podczas Gali Złotej nagrodzono najlepsze projekty społeczne XII edycji Olimpiady. W tym roku do nagród nominowano rekordowe 300 projektów, a o ostatecznych wynikach - jak podkreślała Paula Bruszewska - decydowały „dosłownie ułamki punktów”. Wysoki i wyrównany poziom sprawił, że w wielu kategoriach przyznano nagrody ex aequo, a łącznie do młodych zespołów trafiło 21 Złotych Wilków. Nagrodzone inicjatywy pokazały szerokie spektrum tematów, którymi zajmuje się dziś młode pokolenie – od edukacji, zdrowia psychicznego i cyberbezpieczeństwa, przez ekologię, społeczeństwo obywatelskie i kulturę, po dostępność przestrzeni miejskiej, wydarzenia publiczne oraz zbiórki charytatywne.

Wśród laureatów znalazły się m.in. projekty realizowane w programach partnerskich, które wspierają uczniów w rozwijaniu kompetencji przyszłości: pracy zespołowej, komunikacji, odpowiedzialności, przedsiębiorczości i umiejętności przekładania pomysłów na realne działania społeczne. Przykładem takiej inicjatywy jest Studdly.app z Warszawy, projekt uczniów CXXII Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Domeyki, nagrodzony Złotym Wilkiem w kategorii edukacja. Aplikacja wykorzystuje AI do wspierania uczniów w nauce i pokazuje, jak technologia może pomagać w zdobywaniu wiedzy w bardziej angażujący sposób.

– Za każdym razem, gdy spotykamy uczestników Zwolnionych z Teorii, przypominamy sobie, jak wiele można osiągnąć dzięki odwadze, pomysłowi i działaniu. Dlatego od lat wspieramy Olimpiadę i kibicujemy młodym ludziom, którzy zamiast czekać na zmianę, sami ją tworzą. W tym roku towarzyszyło im blisko 80 naszych mentorek i mentorów. Razem szukali rozwiązań, rozwijali projekty i pokazywali, że nauka przez praktykę daje kompetencje, których nie da się zdobyć wyłącznie z podręczników. Wielki Finał jest dla nas pełen emocji. Spotykamy młodych ludzi, którzy wierzą, że ich działania mają znaczenie. I mają rację. To właśnie takie doświadczenia budują odpowiedzialność, przedsiębiorczość i gotowość do zmieniania świata wokół siebie – mówi Joanna Dymna-Oszek, Dyrektor Departamentu Kultury Organizacyjnej ING Banku Śląskiego.

Dwa Złote Wilki trafiły także do projektów realizowanych w programie partnerskim Allegro. W kategorii kultura nagrodzono Eviva l’arte - niech żyje sztuka z Koszalina, projekt uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego, promujący zanikające zawody rzemieślnicze i artystyczne. W kategorii zdrowie i sport wyróżniono natomiast Otwórzmy się na słowa, projekt edukujący o zdrowiu psychicznym, przełamujący tabu i pokazujący, że szukanie pomocy jest normalne.

– Udział w Olimpiadzie to niepowtarzalna szansa dla młodych ludzi na zdobycie kompetencji i doświadczenia, które z pewnością będą mogli wykorzystać w swoim dorosłym życiu. W Allegro uważamy, że kreatywność, wytrwałość i otwartość na zmianę, a także zdolność do wspólnego działania to niezwykle istotne cechy, które należy wspierać i rozwijać u młodego pokolenia Polaków – mówi Marta Mikliszańska, Director, Public Policy w Allegro.

W gronie laureatów znalazły się również projekty dotyczące m.in. energetyki jądrowej, transplantologii, relacji międzypokoleniowych, edukacji obywatelskiej, przeciwdziałania hejtowi, bezpieczeństwa nad wodą, zdrowia młodzieży, pomocy dzikiej przyrodzie oraz wyrównywania szans edukacyjnych. Pełna lista nagrodzonych inicjatyw obejmuje 21 projektów z całej Polski.

Wielki Finał jako przestrzeń inspiracji, wiedzy i rozmowy o edukacji

Wielki Finał Zwolnionych z Teorii był nie tylko podsumowaniem całorocznej pracy uczniów i uczennic, ale też przestrzenią inspiracji, rozwoju i wymiany doświadczeń. Uczestnicy mogli korzystać m.in. ze scen merytorycznych, warsztatów, konsultacji eksperckich i aktywności networkingowych. Jednym z najbardziej angażujących punktów programu był Pitch Contest, podczas którego finaliści i finalistki prezentowali swoje projekty przed jury złożonym z przedstawicieli świata biznesu i mediów oraz publicznością liczącą niemal 5 tysięcy uczestników. Wygrał zespół z I LO w Bochni z projektem “Fala rozsądku” o bezpieczeństwie nad wodą. Program uzupełniały Gala Srebrna, podczas której wręczono Srebrne Wilki dla doskonałych projektów społecznych oraz wręczenie wyróżnień dla TOP20 szkół z Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej i instytucji odpowiedzialnych za cyfryzację oraz edukację, m.in. Krzysztof Gawkowski, Wicepremier i Minister Cyfryzacji i Katarzyna Lubnauer, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowe. Ich obecność podkreśliła znaczenie praktycznej edukacji, kompetencji przyszłości i młodzieżowej sprawczości w dyskusji o rozwoju polskiej szkoły.

Przekaz ten szczególnie wybrzmiał podczas przemówienia Pauli Bruszewskiej, która zwracała uwagę, że w erze sztucznej inteligencji praktyczne doświadczenie staje się ważniejsze niż kiedykolwiek.

– AI napisze wypracowanie, wygeneruje kod i policzy całki. Ale AI nie wyjdzie do ludzi. Nie poczuje empatii. Nie zorganizuje zbiórki, nie założy firmy, nie zmotywuje zespołu do działania w realnym świecie. Zdobywanie doświadczenia poprzez własne projekty społeczne jest dziś zasadne i potrzebne jak nigdy dotąd w historii ludzkości – podsumowała Paula Bruszewska.

Partnerami Olimpiady Zwolnieni z Teorii są ING Bank Śląski, Allegro, Grupa Pracuj i Enea.

Więcej informacji: zwolnienizteorii.pl/wielki-final

Fundacja Zwolnieni z Teorii od 2013 wspiera sprawczość młodych osób i zmienia polski system edukacji, uzupełniając go o przestrzeń do zdobywania kompetencji przyszłości. Fundacja organizuje ogólnopolską praktyczną Olimpiadę, w ramach której uczniowie tworzą własne projekty społeczne, a przez cały proces realizacji autorskich inicjatyw prowadzi ich innowacyjna platforma edukacyjna zwolnienizteorii.pl. Od 2019 roku fundacja oferuje także narzędzia dla nauczycieli, które pomagają im skutecznie wspierać młodzież w działaniu.

Partnerami medialnymi byli „Rzeczpospolita” i rp.pl