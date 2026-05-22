Wśród 11 filmów Przeglądu znalazły się aż cztery polskie premiery. Pierwsza to najnowsze dzieło François Ozona, który przeniósł na ekran jedną z najważniejszych powieści XX wieku, „Obcego” Alberta Camus. Rolę Meursaulta – skromnego, niepozornego urzędnika, którego codziennej rutyny nie przerywa nawet śmierć matki – reżyser powierzył jednemu z najciekawszych aktorów młodego pokolenia: Benjaminowi Voisin.

Całą plejadę francuskich gwiazd zaprosili do współpracy Olivier Nakache i Eric Toledano, twórcy kultowych „Nietykalnych”. „Przeżyj to sam” to poruszająca i szczera opowieść o dorastaniu, w którym nic nie jest tak proste, jak się wszystkim wydaje – zwłaszcza dorosłym, w tym wypadku brawurowo zagranym przez Louisa Garella, Camille Cottin i Pierre’a Lottina.

Pierre Niney, niezapomniany Hrabia Monte-Christo, wcieli się w postać charyzmatycznego trenera rozwoju osobistego, którego kariera niespodziewanie zaczyna chylić się ku upadkowi. Film „Guru” w reżyserii Yanna Gozlana to kolejna premiera festiwalowa Przeglądu.

Jako pierwsi w Polsce widzowie zobaczą także niepokojący thriller „Mi Amor” Guilaume’a Nicloux ze znaną m.in. z serii „Strażnicy Galaktyki” Pom Klementieff, która spróbuje rozwiązać zagadkę tajemniczego zaginięcia przyjaciółki.

Zdobywczyni Cezara dla najbardziej obiecującej młodej aktorki i nagrody za rolę kobiecą na festiwalu w Cannes, Nadia Melliti wystąpi w przejmującym dramacie o poszukiwaniu własnej tożsamości, „Młodszej siostrze” Hafsii Herzi, a równie utalentowana Adèle Exarchopoulos zagra wyjątkową, nieobliczalną influencerkę w komediowym „Wypadku fortepianowym” Quentina Dupieux.

17 edycja Przeglądu Nowego Kina Francuskiego obędzie się w terminie 10-30 czerwca 2026 w kinach Muranów (Warszawa), Forum (Białystok), Klub Żak (Gdańsk), Kino Studyjne Światowid (Katowice), Kino Pod Baranami (Kraków), Chatka Żaka (Lublin), Kino-Galeria Charlie (Łódź), Muza (Poznań), Zorza (Rzeszów), Kino Pionier 1907 (Szczecin), Centrum (Toruń), Kino Nowe Horyzonty (Wrocław), CKF Stylowy i Sala Kinowa ZAK (Zamość).

Cały program Przeglądu zostanie ogłoszony 11 maja na stronie: www.pnkf.institutfrancais.pl

Organizatorzy: Instytut Francuski w Polsce, Unifrance

Partner strategiczny: Orange

Partner główny: Peugeot

Partnerzy: Stowarzyszenie Alliance Française w Polsce, Stowarzyszenie Kin Studyjnych, Aurora Films, Galapagos Films, Gutek Film, Kinoteka, Kino Muranów, Monolith Films, Reset, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, Velvet Spoon

Patroni medialni: KINO, Kino Rozmowa, KMAG, Pełna sala, Pismo, Radio Nowy Świat, Rzeczpospolita

