Fragment książki Kennetha R. Rosena „Wojna o Arktykę. Rywalizacja mocarstw o biegun północny” w przekładzie Michała Szcześniewskiego, która ukazała się nakładem wydawnictwa Prześwity, Warszawa 2026

W podstawówce w klasie wołali na niego „Czekolada” – wspomnienie, do którego wraca z goryczą i którego nie rozwija. Nikolaj jest krępy, ma delikatne rysy i nieśmiałość w oczach. Gdy się poznajemy, ma trzydzieści dwa lata i pracuje jako elektryk na terenie całej Grenlandii. Montuje instalacje przeciwpożarowe i systemy alarmowe dla duńskiej firmy. Pochodzi z Ivittuut, opuszczonego miasteczka górniczego na południowo-zachodnim wybrzeżu wyspy. Najbardziej lubi jeść suszone mięso z narwala i niedźwiedzia polarnego, choć rzadko to robi – brakuje pieniędzy albo okazji. W rozmowach z innymi Inuitami brzmi sztywno, ale dogadują się. Na co dzień mówi głównie po duńsku. (…)