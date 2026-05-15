Czytam zwykle kilka książek jednocześnie, dlatego trudno mi czasem powiedzieć, co ostatnio skończyłam. Teraz jestem głównie zanurzona w biografiach. Czytam „Piękno dla wszystkich, czyli jak powstało polskie wzornictwo powojenne” Katarzyny Rzehak o Wandzie Telakowskiej i początkach polskiego wzornictwa powojennego. Bardzo interesuje mnie też książka „Graficzki” o polskich projektantkach okresu PRL-u. Zaczęłam również biografię Wyspiańskiego Moniki Śliwińskiej – „Wyspiański. Dopóki starczy życia”. Mam poczucie, że jego życie prywatne wciąż jest mało znane, a było niezwykle ciekawe. Na czytniku mam też „Menuet z Grochowiakiem”, czyli pierwszą pełną biografię Stanisława Grochowiaka.