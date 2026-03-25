W ubiegłym tygodniu branżowy portal brd24.pl ujawnił, że podczas egzaminów teoretycznych na prawo jazdy losowane są wadliwe pytania, bowiem nie uwzględniają ostatnich nowelizacji przepisów. Jedno z takich pytań dotyczyło zatrzymywania prawa jazdy przez policjanta. Od 3 marca policja zatrzymuje uprawnienia za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h także poza obszarem zabudowanym. Jednak odpowiedzi na to pytanie tego nie uwzględniały.

Ministerstwo Infrastruktury: W 8 pytaniach potwierdzono występowanie błędów

Występowanie błędnych pytań potwierdziło w poniedziałek Ministerstwo Infrastruktury. „W wyniku analizy przeprowadzonej przez Komisję do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy stwierdzono, że systemy teleinformatyczne Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zawierały pytania egzaminacyjne budzące wątpliwości pod względem ich zgodności z aktualnym stanem prawnym. W 8 pytaniach (na 3505 w katalogu pytań losowanych podczas egzaminów) potwierdzono występowanie błędów” – przekazał w komunikacie prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, przewodniczący Komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych. Podkreślił, że wadliwe pytania zostały niezwłocznie wycofane z systemu, co oznacza, że nie są losowane podczas egzaminów teoretycznych dla kandydatów na kierowców.

Co więcej, szef komisji przekazał, że na poziomie ogólnokrajowym zidentyfikowano 21 osób, które mogły zostać poszkodowane w wyniku zaistniałej sytuacji. „Są to kandydaci, którzy uzyskaliby pozytywny wynik egzaminu, gdyby poprawne odpowiedzi zostały im uznane. Osoby te zostaną indywidualnie powiadomione o dalszym sposobie postępowania” – poinformował prof. Ślęzak.

Do sytuacji odniósł się w środę w Sejmie szef resortu infrastruktury, Dariusz Klimczak. – Zleciłem ministrowi, który jest odpowiedzialny za ten obszar, niezwłoczne przygotowanie zmian systemowych i legislacyjnych tak, aby tego typu sytuacje nigdy się nie powtórzyły, żeby egzaminy państwowe na prawo jazdy nigdy nie miały nieaktualnych pytań w związku z nowelizacją ustawy – zapowiedział.







